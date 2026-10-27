Kraj za Napredak: Mačva izbacila Kruševljane iz Kupa Srbije

Fudbaleri Mačve pobedili su Napredak u Kupu Srbije sa 2:0 i plasirali se u osminu finala.

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Nakon prekršaja nad jednim od igrača domaćeg tima, Čolović je preuzeo odgovornost za slobodan udarac sa oko 20 metara, iskosa sa desne strane. Uputio je upotrebljivu loptu u kazneni prostor, a Ristivojević je bio najviši u skoku i preciznim udarcem glavom savladao golmana Napretka za vođstvo domaćina.

Dodatni problem za goste predstavljalo je isključenje Andrije Milića u 27. minutu, koji je dobio direktan crveni karton i ostavio svoju ekipu sa desetoricom fudbalera. Sa golom prednosti se otislo na obaveznu pauzu.

U nastavku meča ponovo je prekid bio koban za goste. Boško Vraštanović izveo je korner, Vidakov prebacio loptu, a Luka Pejović ostao potpuno sam na oko pet metara od gola i bez većih problema zatresao mrežu za 2:0.

Ispostavilo se da je taj pogodak rešio pitanje pobednika, pošto Napredak do kraja nije uspeo ozbiljnije da zapreti niti da pronađe put do povratka u utakmicu.

1/16 FINALA KUPA SRBIJE

Utorak

Mačva - Napredak 2:0 (1:0)

Sreda

Jedinstvo (K) - Javor 13.00

Teleoptik - Mladost (L) 13.00

Smederevo - TSC 13.00

FAP - Spartak 13.00

OFK Vršac - OFK Beograd 13.00

Grafičar - IMT 13.00

Sloven - Vojvodina 13.00

Borac (Č) - Radnik 16.30

Loznica - Čukarički 16.30

Voždovac - Novi Pazar 16.30

Jedinstvo Ub - Crvena zvezda 19.00

4. novembar

Budućnost Krušik - Partizan 13.00

18. novembar

Tekstilac - Železničar 13.00

Dubočica - Radnički (N) 16.00

Zemun - Radnički (K) 18.30