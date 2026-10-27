Kraj za Napredak: Mačva izbacila Kruševljane iz Kupa Srbije
Fudbaleri Mačve pobedili su Napredak u Kupu Srbije sa 2:0 i plasirali se u osminu finala.
Nakon prekršaja nad jednim od igrača domaćeg tima, Čolović je preuzeo odgovornost za slobodan udarac sa oko 20 metara, iskosa sa desne strane. Uputio je upotrebljivu loptu u kazneni prostor, a Ristivojević je bio najviši u skoku i preciznim udarcem glavom savladao golmana Napretka za vođstvo domaćina.
Dodatni problem za goste predstavljalo je isključenje Andrije Milića u 27. minutu, koji je dobio direktan crveni karton i ostavio svoju ekipu sa desetoricom fudbalera. Sa golom prednosti se otislo na obaveznu pauzu.
U nastavku meča ponovo je prekid bio koban za goste. Boško Vraštanović izveo je korner, Vidakov prebacio loptu, a Luka Pejović ostao potpuno sam na oko pet metara od gola i bez većih problema zatresao mrežu za 2:0.
Ispostavilo se da je taj pogodak rešio pitanje pobednika, pošto Napredak do kraja nije uspeo ozbiljnije da zapreti niti da pronađe put do povratka u utakmicu.
1/16 FINALA KUPA SRBIJE
Utorak
Mačva - Napredak 2:0 (1:0)
Sreda
Jedinstvo (K) - Javor 13.00
Teleoptik - Mladost (L) 13.00
Smederevo - TSC 13.00
FAP - Spartak 13.00
OFK Vršac - OFK Beograd 13.00
Grafičar - IMT 13.00
Sloven - Vojvodina 13.00
Borac (Č) - Radnik 16.30
Loznica - Čukarički 16.30
Voždovac - Novi Pazar 16.30
Jedinstvo Ub - Crvena zvezda 19.00
4. novembar
Budućnost Krušik - Partizan 13.00
18. novembar
Tekstilac - Železničar 13.00
Dubočica - Radnički (N) 16.00
Zemun - Radnički (K) 18.30
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