Navaro blista! Trener Zvezde posebno ishvalio ovog igrača: "Bio je najbolja opcija"!

Crveno-beli stigli do pete pobede u eliti.

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Zvezda je do nogu potukla Makabi Tel Aviv i upisala novi trijumf u Evroligi.

Posle blistave partije Tajsona Kartera i ostalih igrača u crveno-belim dresovima, zadovoljstvo nije krio ni Ibon Navaro.

Španski stručnjak je na konferenciji za medije s ponosom pričao o pristupu svojih izabranika u meču protiv "Ponosa Izraela":

- Čestitam timu na pobedi. Igrali smo izvanredno u prvom poluvremenu, posebno prvoj četvrtini. Dali smo mnogo poena, ali sve je došlo iz odbrane. Kristijan Koloko je imao veliki uticaj na početak, a život je lakši kada trojke ulazi. Imali smo 16 asistencija. Moramo da ponovimo energiju sa kojom smo igrali u prvih 20 minuta i povremeno u drugom poluvremenu koje nije bilo savršeno - rekao je Navaro.

FOTO TANJUG/ MILOŠ MILIVOJEVIĆ/ nr

Na pitanje kako je zadovoljan učinkom Kristijana Koloka, odgovorio je:

- Bila je ovo utakmica u kojoj smo morali da kontrolišemo skok i igramo sa preuzimanjima. On to može, bio je najbolja opcija za Makabi. Pohvatao je sve brzo, primio sve informacije koje smo mu poslali i posle razgovora sa njim jutros rešili smo da igra. Mislim da je igrao odlično, imao je očigledan uticaj na igru.

Zvezda je briljirala u ofanzivi:

- U poslednje tri utakmice bili smo tim koji je stvorio najviše otvorenih šuteva, samo ih nismo pogodili. Poslednje dve smo imali loše šuteve, tako da smo sada prosečni. Pomogla je odbrana, kada protivnik promašuje, lakše se šutira, sa manje pritiska. Mislim da je odbrana razlog što smo bili tako dobri u napadu.

Priznao je da li od dolaska na Mali Kalemegdan teži ka ovakvoj igri:

- Nadam se, ali svaka utakmica je drugačija. Zavisi mnogo toga od rivala. Imamo 48 sati da pripremimo sledeću utakmicu.

Karter je odigrao meč karijere u Zvezdi i postigao 24 poena:

- Možda ga znam malo bolje od vas. Igrao je sjajno, kao i Batler. Ovo je 8. utakmica u Evroligi, nećemo biti najbolji u novembru. Problemi će doći, naći ćemo rešenje.

Na kraju se osvrnuo na narednog rivala, Bajern, koji je poražen od Barselone u Nemačkoj. Zvezda dočekuje tim iz Minhena u četvrtak od 20 časova.

- Mislim da je Bajern je tim koji kontroliše sjajno minute svojih igrača. Igrao sjajnu u duplim kolima. Igraju bolje u gostima nego kod kuće. Igraju drugačiju odbranu od ostalih i biće izazov naći rešenje za tu odbranu. Imaju sjajne igrače, Obst, Džesap, Vajli, tako da će biti teško pripremiti tu utakmicu. - zaključio je Ibon Navaro.

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