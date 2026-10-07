Republika Srpska

"PRVO REFORMIŠITE SEBE!" Dodik poslao jasnu poruku EU: Srbima se evropski put ne može nametnuti kao mustra za ukidanje Srpske

В.Н.

07. 10. 2026. u 14:04

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SRBI nisu narod kojem se evropski put može podmetnuti kao mustra za ukidanje Republike Srpske, poručio je danas predsednik Saveza nezavisnih socijaldemokrata (SNSD) Milorad Dodik.

ПРВО РЕФОРМИШИТЕ СЕБЕ! Додик послао јасну поруку ЕУ: Србима се европски пут не може наметнути као мустра за укидање Српске

Foto: B. Zdrinja

Dodik je naveo da je šef Delegacije Evropske unije (EU) u Bosni i Hercegovini (BiH) Luiđi Soreka, iako se predstavlja kao pravnik, sam sebe diskvalifikovao kada je nametanje zakona proglasio vladavinom prava.

On je naglasio da je Republika Srpska razumela da je navodni evropski put bio antisrpski jer se pod plaštom evropskih integracija krila želja da se Srpska dezintegriše i napravi unitarna BiH.

- Zato da biste sa nama razgovarali, prvo morate počistiti sav nered koji ste napravili, otkloniti sve anomalije koje ste proizveli. Morate se vratiti na slovo Dejtona, duhovi nas ne zanimaju. Nama se ne žuri. Možemo sačekati sledeći sastav Evropske komisije jer ova je pokazala apsolutnu nesposobnost - napisao je Dodik na platformi Iks.

Dodik je ukazao da je Republici Srpskoj odavno dosadilo slušati izlizane fraze o nekakvim reformama koje treba da se sprovedu, te da je još neukusnije slušati laži o izgradnji demokratskih institucija, kada volju pojedinca — stranca neko smatra institucionalnim delovanjem.

- Prvo reformišite sebe! Napravili ste Evropu neuspešnom, mi želimo u društvo uspešnih. Republika Srpska zna šta su institucije, šta je demokratija, to smo dokazali i pre neki dan. Znate li vi? Mi znamo šta je volja naroda i nju slušamo, Soreku u Srpskoj niko ne želi da čuje! - poručio je Dodik.

Nakon što je Evropska komisija juče objavila da je usvojila važan dokument o budućnosti proširenja EU, Soreka je rekao, između ostalog, da vrata proširenja EU ostaju širom otvorena za BiH da bi se zemlje kandidati pridružile Uniji moraju sprovesti sveobuhvatne reforme.

(Sputnjik)

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