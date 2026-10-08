IZETBEGOVIĆ OPET SA DODIKOM I ČOVIĆEM!: Rezultati opštih izbora za Parlament BiH već složili većinu mandata
IZBORI u BiH su završeni, a prema trenutnoj projekciji raspodela mandata za Predstavnički dom Parlamenta BiH izgledna je vladajuća koalicija SNSD - HDZ BiH - SDA. Formiranjem ove koalicije lideri tih stranaka, Milorad Dodik, Dragan Čović i Bakir Izetbegović ponovo bi nakon četiri godine bili u istoj koaliciji na nivou BiH.
Iz koalicije je tada izbačen Izetbegović i na mesto SDA je ušla sarajevska trojka (SDP, NIP i NS), koji su par meseci nakon formiranja vlasti odmah zaratili sa SNSD, pa je vlast na nivou BiH skoro bila blokirana četiri godine.
Za formiranje većine u PBiH, ovim strankama je potrebno 22 poslanika. Oni sada imaju 19, i to SDA devet mandata, SNSD šest, a HDZ BiH četiri mandata.
Ali, kad se zna da su u Parlament ušle i tri stranke koje sa SNSD čine koalciju u srpskoj - US, Demos i DNS i da imaju tri mandata, onda je sa njima većina obezbeđena.
Iz SDA su odmah nakon izbora poručili da većine u Parlmentu BiH bez njih neće biti i da ta stranka više neće biti opozicija.
Prioriteti
DRAGAN Čović ističe da su evropski put BiH i izmene Izbornog zakona prioriteti nove koalicije.
- Neke predloge već imamo u proceduri. Možemo ih završiti faktički odmah, a možemo razgovarati i o drugim modelima. Međutim, taj posao treba ostaviti iza nas. Ustav ne treba menjati za takve stvari, dovoljno je promeniti Izborni zakon - smatra Čović.
Dragan Čović, lider HDZ BiH najavio je već za sledeću sedmicu sastanke sa predstavnicima SNSD i SDA u Mostaru, Sarajevu ili Banjaluci.
- Mesto sastanka je pitanje dogovora, ali partnerski su odnosi takvi da ne vidim problem - rekao je Čović.
Kako je pojasnio, reč bi bila o prvim, preliminarnim razgovorima na kojima bi trebalo da bude utvrđena dinamika budućih pregovora.
- Znamo da će ovaj put Bošnjak biti predsedavajući Saveta ministara, a onda to samo po sebi traži neke dogovore i oko nekih drugih resora, ali rano je još oko tih detalja pričati - istakao je Čović.
Bojan Šolaja politički analitičar kaže da je najprirodnije da vlast na nivou BiH formiraju najjače stranke koje predstavljaju tri konstitutivna naroda, a to su SNSD, HDZ i SDA.
- Svaka druga koalicija gde se pokušava izbaciti neko od pobednika izbora neće dobro završiti i dovešće do krize vlasti. Ovde sada je najvažniji stav Bošnjaka i Bakira Izetbegovića, koji nakon četiri godine opozicionog delovanja u PBiH očigledno želi da bude deo vladajuće koalicije - ističe Šolaja.
Preporučujemo
KO O ČEMU, ŠMIT O BiH: Nemački turista komentarisao nedavne izbore
07. 10. 2026. u 11:52
OGLASILA SE AMBASADA RUSIJE U BiH: Prva izjava nakon izbora
06. 10. 2026. u 18:45
Klikni na zvezdicu u gornjem desnom uglu i zaprati Novosti na Google News platformi
Dimitris Janakopulos otkrio: Navijač sam Partizana! Znao sam da će se Željko vratiti u Panatinaikos...
Prvi čovek Panatinaikosa, Dimitris Janakopulos, dao je opširan intervju za Mozzart sport i otkrio mnoge zanimljivosti.
18. 09. 2026. u 09:07
"Nije nas briga za fer-plej, odj**i!" Kapiten Srbije otkrio skandaloznu scenu sa Evropskog prvenstva
Muška odbojkaška reprezentacija Srbije pobedila je Holandiju u trećem kolu grupne faze Evropskog prvenstva posle preokreta epskih razmera 3:2 (20:25, 23:25, 30:28, 25:15, 17:15). Izjava nakon meča kapitena Srbije Nikole Jovovića nikoga nije ostavila ravnodušnim.
14. 09. 2026. u 22:51
UŽAS U SRBIJI: Izujedao ga roj stršljena - kad su doktori izbrojali ubode, rekli su da je za Ginisa
DOK JE sa sestrićem pripremao drva za ogrev, slučajno su zakačili osušeno stablo trešnje iz kojeg je izleteo roj stršljenova. Insekti su ga napali i izujedali po gotovo celom telu.
05. 10. 2026. u 16:17 >> 16:48
Komentari (0)