IZETBEGOVIĆ OPET SA DODIKOM I ČOVIĆEM!: Rezultati opštih izbora za Parlament BiH već složili većinu mandata

IZBORI u BiH su završeni, a prema trenutnoj projekciji raspodela mandata za Predstavnički dom Parlamenta BiH izgledna je vladajuća koalicija SNSD - HDZ BiH - SDA. Formiranjem ove koalicije lideri tih stranaka, Milorad Dodik, Dragan Čović i Bakir Izetbegović ponovo bi nakon četiri godine bili u istoj koaliciji na nivou BiH.

Paralament BiH foto SMišljenović

Iz koalicije je tada izbačen Izetbegović i na mesto SDA je ušla sarajevska trojka (SDP, NIP i NS), koji su par meseci nakon formiranja vlasti odmah zaratili sa SNSD, pa je vlast na nivou BiH skoro bila blokirana četiri godine.

Za formiranje većine u PBiH, ovim strankama je potrebno 22 poslanika. Oni sada imaju 19, i to SDA devet mandata, SNSD šest, a HDZ BiH četiri mandata.

Ali, kad se zna da su u Parlament ušle i tri stranke koje sa SNSD čine koalciju u srpskoj - US, Demos i DNS i da imaju tri mandata, onda je sa njima većina obezbeđena.

Iz SDA su odmah nakon izbora poručili da većine u Parlmentu BiH bez njih neće biti i da ta stranka više neće biti opozicija.

Prioriteti DRAGAN Čović ističe da su evropski put BiH i izmene Izbornog zakona prioriteti nove koalicije. - Neke predloge već imamo u proceduri. Možemo ih završiti faktički odmah, a možemo razgovarati i o drugim modelima. Međutim, taj posao treba ostaviti iza nas. Ustav ne treba menjati za takve stvari, dovoljno je promeniti Izborni zakon - smatra Čović.

Dragan Čović, lider HDZ BiH najavio je već za sledeću sedmicu sastanke sa predstavnicima SNSD i SDA u Mostaru, Sarajevu ili Banjaluci.

- Mesto sastanka je pitanje dogovora, ali partnerski su odnosi takvi da ne vidim problem - rekao je Čović.

Kako je pojasnio, reč bi bila o prvim, preliminarnim razgovorima na kojima bi trebalo da bude utvrđena dinamika budućih pregovora.

- Znamo da će ovaj put Bošnjak biti predsedavajući Saveta ministara, a onda to samo po sebi traži neke dogovore i oko nekih drugih resora, ali rano je još oko tih detalja pričati - istakao je Čović.

Bojan Šolaja politički analitičar kaže da je najprirodnije da vlast na nivou BiH formiraju najjače stranke koje predstavljaju tri konstitutivna naroda, a to su SNSD, HDZ i SDA.

- Svaka druga koalicija gde se pokušava izbaciti neko od pobednika izbora neće dobro završiti i dovešće do krize vlasti. Ovde sada je najvažniji stav Bošnjaka i Bakira Izetbegovića, koji nakon četiri godine opozicionog delovanja u PBiH očigledno želi da bude deo vladajuće koalicije - ističe Šolaja.