Zabranjena kritika? Žena otpuštena zbog negativnih komentara o Peteru Mađaru
SMENjENA je sa funkcije sekretarka opštine u mađarskom mestu Piliščaba Andrea Juhas nakon što je u javnost dospeo video-snimak u kojem, posle izbora govori negativno o političaru Peteru Mađaru.
Gradonačelnica Piliščabe Melinda Kauzal Tumane saopštila je na zvaničnoj Fejsbuk stranici grada da su izjave sekretarke "nedostojne funkcije, zaposlenih i gradske uprave, te da se u potpunosti ograđuje od njih".
Kako je navela, odmah po saznanju o incidentu preduzeti su neophodni pravni koraci u skladu sa zakonom. Podsetila je da državni službenik može biti razrešen ukoliko "svojim ponašanjem ozbiljno naruši ugled funkcije, reputaciju poslodavca ili poverenje građana u javnu upravu".
Andrea Juhas optužena je da je dala "uvredljive, homofobne i vulgarne komentare" na račun Petera Mađara.
