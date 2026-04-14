Zabranjena kritika? Žena otpuštena zbog negativnih komentara o Peteru Mađaru

SMENjENA je sa funkcije sekretarka opštine u mađarskom mestu Piliščaba Andrea Juhas nakon što je u javnost dospeo video-snimak u kojem, posle izbora govori negativno o političaru Peteru Mađaru.

Gradonačelnica Piliščabe Melinda Kauzal Tumane saopštila je na zvaničnoj Fejsbuk stranici grada da su izjave sekretarke "nedostojne funkcije, zaposlenih i gradske uprave, te da se u potpunosti ograđuje od njih".

Kako je navela, odmah po saznanju o incidentu preduzeti su neophodni pravni koraci u skladu sa zakonom. Podsetila je da državni službenik može biti razrešen ukoliko "svojim ponašanjem ozbiljno naruši ugled funkcije, reputaciju poslodavca ili poverenje građana u javnu upravu".

Andrea Juhas optužena je da je dala "uvredljive, homofobne i vulgarne komentare" na račun Petera Mađara.