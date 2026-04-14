"Orlovi" jedva dolaze sebi: Fudbaleri Srbije još uvek zatečeni zbog onog što je uradio Veljko Paunović

Najnovije vesti iz srpskog fudbala su prilično radosne za potencijalne reprezentativce naše zemlje.

FOTO TANJUG/ AP Photo/Alberto Saiz

Selektor A reprezentacije Srbije Veljko Paunović okupio je u Sportskom centru u Staroj Pazovi igrače iz klubova Superlige Srbije.

Okupljanje je organizovano u dogovoru sa Zajednicom Superlige i uz saglasnost svih klubova i predstavlja drugu fazu selektiranja, provere i upoznavanja igrača sa sistemom i zahtevima A reprezentacije Srbije.

A taj potez - oduševio je sve pozvane.

Fudbaler Crvene zvezde Stefan Gudelj izjavio je danas da mu je velika čast da učestvuje u dvodnevnoj akciji državnog tima.

"Velika je čast dobiti poziv reprezentacije, bilo da je u pitanju mlada ili A selekcija. To je ujedno i obaveza, ali i privilegija, i svi smo došli sa velikom željom da iskoristimo ovu priliku. Radili smo dosta sa selektorom, bilo je mnogo analiza i razgovora. Sve je usmereno ka tome da budemo spremni i da u svakom trenutku možemo da odgovorimo zahtevima A reprezentacije", rekao je Gudelj, preneo je zvanični sajt FSS.





"Značilo mi je što sam upoznao neke starije igrače i što smo svi imali priliku da budemo zajedno. Atmosfera je bila odlična, a utisak o radu, selektoru Paunoviću i celom okupljanju je zaista izuzetan. Mislim da je naša liga često potcenjena i da ima mnogo kvalitetnih igrača koji mogu da konkurišu za A reprezentaciju. Ovakva okupljanja su prava prilika da se to i pokaže", dodao je Gudelj.

Fudbaler Čukaričkog Slobodan Tedić izjavio je da ovo okupljanje predstavlja prirodan nastavak procesa adaptacije na zahteve koje postavlja stručni štab reprezentacije Srbije na čelu sa Veljkom Paunovićem.

"Poziv u reprezentacije uvek ima posebnu težinu. Tu smo da radimo, da napredujemo i da se nametnemo za neka naredna okupljanja. Svaki dolazak znači više samopouzdanja i bolje razumevanje onoga što selektor traži. Ovakva okupljanja su odlična prilika da se približimo A reprezentaciji i pokažemo da možemo da odgovorimo tim zahtevima", rekao je Tedić.

On je naglasio da je put do dresa nacionalnog tima kontinuitet u klubu i maksimalan pristup na svakom treningu.

"Svaki igrač treba da daje maksimum i da se nada pozivu. Predstavljati svoju zemlju je san svakog fudbalera, a ovakve akcije su korak bliže tom cilju. Mislim da je kvalitet naše lige na višem nivou nego što se priča. Ima mnogo talentovanih mladih igrača, ali i iskusnijih koji mogu da pomognu. Konkurencija je jaka i to se vidi i ovde na treninzima", istakao je Tedić.



