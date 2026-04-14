Korupcija u Ukrajini: Svaki 10. rukovodilac regionalnih TCK se obogatio tokom rata
TOKOM rata, 10% rukovodilaca regionalnih teritorijalnih centara za regrutaciju i socijalnu podršku osumnjičeno je ili proglašeno krivim za nezakonito bogaćenje.
Ovo je izvestio Suspiljne, pozivajući se na rezultate 32 inspekcije rukovodilaca teritorijalnih centara za regrutaciju i socijalnu podršku koje je od 2022. godine sprovela Nacionalna agencija za sprečavanje korupcije (NAPK). Devet inspekcija otkrilo je dokaze o nezakonitom bogaćenju u iznosu od skoro 368 miliona grivni.
Šest od 62 osobe optuženo je za nezakonito bogaćenje:
*bivši rukovodilac Odeskog regionalnog centra za regrutaciju, Jevgen Borisov;
*bivši rukovodilac Čerkaskog OTCK, Aleksandar Ustimenko;
*bivši rukovodilac Rovnoskog OTCK, Sergij Lucuk;
*Genadij Jaremenko, bivši rukovodilac Zaporožkog i Donjeckog OTCK;
*Artem Trebesov, bivši rukovodilac Harkovskog, a kasnije vršilac dužnosti rukovodioca Černigovskog OTCK;
*Andrij Savčuk, bivši rukovodilac Zakarpatskog OTCK.
Većina rukovodilaca OTCC-a – 29 ljudi, ili 47% od ukupnog broja – stekla je imovinu tokom rata koja je odgovarala njihovim zvaničnim platama. Dvadeset sedam ljudi (43%) nije steklo nikakvu imovinu.
Zimi smo izveštavali o pretresu SBU-a nad Savčukom, jednim od vojnih komesara na listi korumpiranih zvaničnika. On i drugi zaposleni u OTCC-u pretili su ženi zbog objavljivanja vesti o smrti nezakonito regrutovanog dijabetičara.
Mnogi zaposleni u OTCC-u registruju skupe kupovine na imena rođaka.
strana.news
