Tramp se oglasio povodom Orbanovog poraza: Evo šta je rekao

DONALD Tramp komentarisao je izbore u Mađarskoj i poraz Viktora Orbana, poručivši da je mađarski premijer, uprkos izbornom neuspehu, uradio dobar posao kada je reč o imigraciji i zaštiti države.

Američki predsednik posebno je istakao da Orban, prema njegovim rečima, nije dozvolio da migraciona politika ugrozi zemlju.

- Bio mi je prijatelj. Nije bio moj izbor, ali je bio moj prijatelj, dobar čovek - rekao je Tramp.

Tramp pohvalio Orbanovu migracionu politiku

U osvrtu na političku situaciju u Mađarskoj, Tramp je posebno izdvojio Orbanovu politiku prema migrantima, ocenivši da je upravo tu pokazao odlučnost i zaštitio nacionalne interese svoje zemlje.

Prema Trampovim rečima, Orban nije dozvolio da nekontrolisani priliv migranata destabilizuje Mađarsku, već je vodio politiku koja je, kako smatra, sačuvala državu od ozbiljnih posledica.

- Orban je uradio dobar posao po pitanju imigracije i nije dozvolio ljudima da dođu i unište mu zemlju kao što je to učinila Italija - poručio je Tramp.