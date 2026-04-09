SVETLOST O TESLI MEĐU KORICAMA: Građane Bijeljine oduševila knjiga o našem čuvenom naučniku
U organizaciji Udruženja Hercegovaca „Jovan Dučić“ u Bijeljini, u Narodnoj biblioteci „Filip Višnjić“ predstavljena knjiga „Tesla, Srbin sam“, autora Branislava Stankovića.
Pored autora, o knjizi su govorili istoričar Miloš Ković i moderator Suzana Bunčić.
Najavljujući govornike, moderator je istakla da je, čitajući ovu knjigu, ostala iznenađena snagom naučnikove volje i predanosti u svemu čime se bavio.
Stanković je istakao da je ličnost Nikole Tesle kompleksna i svestrana, a da se on u svom delu bavio pre svega identitetskom stranom velikog naučnika, ali i mislioca, patriote i čoveka posvećenog pravoslavnoj duhovnosti.
- Hrvatska država je napravila projekat „Hrvati koji su menjali svet“ i deo tog projekta su, naravno, i neki Srbi, među kojima i Nikola Tesla. S obzirom na to da ovaj proces prisvajanja teče bez prestanka, Nikola Tesla je postao simbol preotimanja srpske kulturne baštine od hrvatske javne, kulturne i političke elite. Ako odbranimo Nikolu Teslu velika je verovatnoća da odbranimo i neke druge delove srpske kulturne baštine. U mom odnosu prema Tesli mene je zanimao isključivo njegov identitet i njegova duhovnost. Putem verodostojnih dokumenata potvrdio sam da je njegov identitet neodvojiv od srpstva a njegova duhovnost neodvojiva od Srpske pravoslavne crkve. Knjiga „Tesla, Srbin sam“ je, uslovno rečeno, obimna i sve što se moglo naći rasuto po arhivima, časopisima, prepiskama Nikole Tesle sa prijateljima i obratno, a svedoči o njegovom duhovnom i nacionalnom identitetu smešteno je u ovoj knjizi u kojoj se nalazi preko 300 fusnota rekao je, između ostalog autor Branislav Stanković.
Knjiga „Tesla, Srbin sam“ objavljena je prošle godine a Stanković je na knjizi radio duže od tri godine, skupljajući materijal u Kongresnoj biblioteci u Vašingtonu, zatim u Njujorku, Parizu i prešavši skoro kompletnu arhivu Muzeja Nikole Tesle u Beogradu.
- Mora se ponovo naglasiti: Srbi su narod koji je pretrpeo genocid. Poslednja faza genocida je aproprijacija, dakle uzimanje, preotimanje kulturnih ostataka, njihovo uništenje ili preimenovanje u nešto drugo. Tesla je deo te priče. Ima nekih koji očigledno misle da su završili sa nama i da je došlo do poslednje faze nečega što je genocidni proces i možemo samo da im kažemo da se ljuto varaju. Svako ko prođe Teslinim rodnim krajem, može da se uveri u razmere kulturnog i materijalnog razaranja, a upravo ti koji prisvajaju Nikolu Teslu, su izvršili genocid nad Teslinim srodnicima i sunarodnicima. Zato, Tesla nije samo naučnik, već i simbol jedne šire priče o identitetu i nasleđu. Važno je da se o tim pitanjima govori na osnovu činjenica i dokumenata, a posao istoričara je da utvrđuju istorijsku istinu na osnovu činjenica, bez ulepšavanja ili povođenja za nekim interesima - zaključio je dr Miloš Ković.
