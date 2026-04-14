Blokaderski mediji briljiraju: Zadatak Evropske unije je da SNS padne?!

BLOKADERI bukvalno mole da ih stranci postave za vlast, a za izbornu volju građana i ne haju.

Foto: Printscreen

Naime, u blokaderskom mediju "Nova S" osvanuo je naslov "Šta treba da se desi da SNS padne: Tri zadatka za studente i opoziciju i tri za Evropsku uniju", koji je sastavljen na osnovu odgovora pristalica blokadera.

Foto: Printscreen

Kao što i sam naslov kaže, sagovornici su "zadali zadatke" blokaderima, ali i EU, koje je potrebno ispuniti da bi svrgnuli sa vlasti predsednika Aleksandra Vučića, usputno iznoseći laži da predsednik proteste rešava isključivo nasiljem, a znamo svi da su pravi nasilnici oni "sa druge strane".

Takođe, blokaderi ne mogu da prihvate poraz na lokalnim izborima, te mole Brisel da izjavi da su izbori pokradeni i da se rezultati neće priznati, i to, naravno, bez ikakvih dokaza.

Zaključak je da je njima jedini cilj da se dočepaju fotelje, da bi počeli da sprovode svoju diktaturu, odnosno da "izbrišu" svaku osobu koja ne razmišlja kao oni.