Mukama nema kraja za Artetu i navijače Arsenala: Čak petorica igrača upitna za dva najvažnija meča u sezoni
Sezona Arsenala ulazi u završnu fazu ali ne na način na koji su se nadali navijači ovog tima. Imali su veliku bodovnu prednost u odnosu na Mančester siti, koju mogu vrlo lako da ispuste u poslednjih nekoliko kola, a u Ligi šampiona guraju za sada dobro, međutim imaju velikih kadrovskih problema pred revanš meč sa Sportingom.
Naime, kako prenose britanski mediji, trening uoči revanša četvrtfinala protiv Sportinga protekao je bez Rikarda Kalafjorija, Martina Edegora, Deklana Rajsa, Bukaja Sake i Jurijena Timbera, što je izazvalo veliku zabrinutost u taboru londonskog kluba ali i velikog broja navijača "tobdžija".
Posebno brine situacija sa Rajsom, koji je za vikend odigrao svih 90 minuta u porazu od Bornmuta, ali potom nije bio u stanju da trenira.
"Ne želim da ulazim u detalje. Moramo da sačekamo i vidimo kakva je situacija", rekao je Arteta, potvrdivši da će konačna odluka o nastupu svih petorice biti doneta neposredno pred meč.
Edegor, Saka, Timber i Kalafjori – već neko vreme muku muče sa povredama i van su punog trenažnog procesa, pa njihov status dodatno pojačava neizvesnost pred dva možda i ključna meča sezone (Sporting u Ligi šampiona i Mančester siti u Premijer ligi).
BONUS VIDEO: TAJNA NAJVEĆEG FUDBALSKOG STADIONA NA SVETU: Ovo je lista TOP 10 „hramova fudbala“
Preporučujemo
Bosna u šoku: Evo šta je Srbin naterao čuvenog Bosanca da uradi za Vaskrs (VIDEO)
Najnovije vesti iz Bosne i Hercegovine tiču se i Srbije.
14. 04. 2026. u 12:28
Komentari (0)