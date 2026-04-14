Fudbal

Mukama nema kraja za Artetu i navijače Arsenala: Čak petorica igrača upitna za dva najvažnija meča u sezoni

Filip Milošević

14. 04. 2026. u 16:40

Sezona Arsenala ulazi u završnu fazu ali ne na način na koji su se nadali navijači ovog tima. Imali su veliku bodovnu prednost u odnosu na Mančester siti, koju mogu vrlo lako da ispuste u poslednjih nekoliko kola, a u Ligi šampiona guraju za sada dobro, međutim imaju velikih kadrovskih problema pred revanš meč sa Sportingom.

Мукама нема краја за Артету и навијаче Арсенала: Чак петорица играча упитна за два најважнија меча у сезони

Photo: AP Photo/Dave Shopland

Naime, kako prenose britanski mediji, trening uoči revanša četvrtfinala protiv Sportinga protekao je bez Rikarda Kalafjorija, Martina Edegora, Deklana Rajsa, Bukaja Sake i Jurijena Timbera, što je izazvalo veliku zabrinutost u taboru londonskog kluba ali i velikog broja navijača "tobdžija".

Posebno brine situacija sa Rajsom, koji je za vikend odigrao svih 90 minuta u porazu od Bornmuta, ali potom nije bio u stanju da trenira.

"Ne želim da ulazim u detalje. Moramo da sačekamo i vidimo kakva je situacija", rekao je Arteta, potvrdivši da će konačna odluka o nastupu svih petorice biti doneta neposredno pred meč.

Edegor, Saka, Timber i Kalafjori – već neko vreme muku muče sa povredama i van su punog trenažnog procesa, pa njihov status dodatno pojačava neizvesnost pred dva možda i ključna meča sezone (Sporting u Ligi šampiona i Mančester siti u Premijer ligi).

REMONTADA ILI KRAJ BARSINOG EVROPSKOG PUTA? Atletiko je spreman da postavi "zid" i da sve od sebe kako bi sačuvao prednost

VEČERAS nas očekuje sjajna utakmica na "Metropolitanu" gde će se od 21.00 u revanš utakmici četvrtfinala Lige šampiona sastati Atletiko Madrid i Barselona. "Jorgandžije" imaju dva gola prednosti, ali protiv Flikove čete to može veoma brzo da "nestane" i trebali bi da gledamo pravi fudbalski spektakl u šestom ovosezonskom obračunu španskih giganata.

14. 04. 2026. u 11:26

