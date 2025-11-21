SRBI U KANDŽAMA EKSTREMISTA: Vojin iza rešetaka - dugogodišnja robija zbog čestitanja rođendana generalu Mladiću

VEĆE Apelacionog odeljenja Suda BiH donelo je drugostepenu presudu kojom je predsednik Udruženja građana "Istočna alternativa" Vojin Pavlović osuđen na tri i po godine zatvora zbog postavljanja transparenta u Bratuncu kojim je čestitao rođendan nekadašnjem komandantu Glavnog štaba Vojske Republike Srpske generalu Ratku Mladiću.

Foto: D. Milovanović

Veće je odbacilo kao neosnovanu žalbu odbrane, dok je prihvatilo žalbu Tužilaštva BiH, pa se prvostepena presuda Suda BiH od 22. maja preinačava u delu odluke o kazni, saopšteno je iz Suda BiH.

Krivično delo izazivanje nacionalne, rasne i verske mržnje, razdora i netrpeljivosti iz člana 145a stav šest Krivičnog zakona BiH, utvrđuje kazna zatvora od tri godine, a krivično delo izazivanje nacionalne, rasne i verske mržnje, razdora i netrpeljivosti iz člana 145a stav četiri u vezi sa stavom tri ovog zakona, za koje je prvostepenom presudom proglašen krivim, na osnovu istog zakonskog propisa i uz primenu članova 48 i 53 stav jedan Krivičnog zakona BiH, utvrđuje kazna zatvora u trajanju od jedne godine, navedeno je u saopštenju.

Protiv drugostepene presude žalba nije dozvoljena.

Pavlović je prva osoba osuđena po zakonu koji je nametnuo bivši visoki predstavnik Valentin Incko kojim se kažnjava iznošenje slobodnog mišljenja i bilo kakvih dokaza o navodnom genocidu nad bosanskim muslimanima, pa i u slučaju naučnih dokaza na osnovu neospornih činjenica koje dovode u pitanje kvalifikaciju događaja zbog kojih je akt nametnut.

On je bio optužen zbog rođendanskih čestitki predsedniku Miloradu Dodiku i generalu Mladiću, te projekcije dokumentarnog filma u Bratuncu o stradanju Srba u srednjem Podrinju, što je pravosuđe BiH okvalifikovalo kao negiranje navodnog genocida i "izazivanje verske i nacionalne mržnje".

Projekcija dokumentarca o zločinima nad Srbima koju je u Bratuncu organizovalo Udruženje "Istočna alternativa", prema optužbi, izazvalo je strah i uznemirilo bosanske muslimane jer je film emitovan 11. jula, kada se u Potočarima kod Srebrenice održava komemoracija nastradalim muslimanima u julu 1995. godine.

Sud BiH prvostepenu presudu Pavloviću izrekao je 22. maja, a suđenje je počelo 1. aprila prošle godine.

(SRNA)