SRBI U KANDŽAMA EKSTREMISTA: Vojin iza rešetaka - dugogodišnja robija zbog čestitanja rođendana generalu Mladiću
VEĆE Apelacionog odeljenja Suda BiH donelo je drugostepenu presudu kojom je predsednik Udruženja građana "Istočna alternativa" Vojin Pavlović osuđen na tri i po godine zatvora zbog postavljanja transparenta u Bratuncu kojim je čestitao rođendan nekadašnjem komandantu Glavnog štaba Vojske Republike Srpske generalu Ratku Mladiću.
Veće je odbacilo kao neosnovanu žalbu odbrane, dok je prihvatilo žalbu Tužilaštva BiH, pa se prvostepena presuda Suda BiH od 22. maja preinačava u delu odluke o kazni, saopšteno je iz Suda BiH.
Krivično delo izazivanje nacionalne, rasne i verske mržnje, razdora i netrpeljivosti iz člana 145a stav šest Krivičnog zakona BiH, utvrđuje kazna zatvora od tri godine, a krivično delo izazivanje nacionalne, rasne i verske mržnje, razdora i netrpeljivosti iz člana 145a stav četiri u vezi sa stavom tri ovog zakona, za koje je prvostepenom presudom proglašen krivim, na osnovu istog zakonskog propisa i uz primenu članova 48 i 53 stav jedan Krivičnog zakona BiH, utvrđuje kazna zatvora u trajanju od jedne godine, navedeno je u saopštenju.
Protiv drugostepene presude žalba nije dozvoljena.
Pavlović je prva osoba osuđena po zakonu koji je nametnuo bivši visoki predstavnik Valentin Incko kojim se kažnjava iznošenje slobodnog mišljenja i bilo kakvih dokaza o navodnom genocidu nad bosanskim muslimanima, pa i u slučaju naučnih dokaza na osnovu neospornih činjenica koje dovode u pitanje kvalifikaciju događaja zbog kojih je akt nametnut.
On je bio optužen zbog rođendanskih čestitki predsedniku Miloradu Dodiku i generalu Mladiću, te projekcije dokumentarnog filma u Bratuncu o stradanju Srba u srednjem Podrinju, što je pravosuđe BiH okvalifikovalo kao negiranje navodnog genocida i "izazivanje verske i nacionalne mržnje".
Projekcija dokumentarca o zločinima nad Srbima koju je u Bratuncu organizovalo Udruženje "Istočna alternativa", prema optužbi, izazvalo je strah i uznemirilo bosanske muslimane jer je film emitovan 11. jula, kada se u Potočarima kod Srebrenice održava komemoracija nastradalim muslimanima u julu 1995. godine.
Sud BiH prvostepenu presudu Pavloviću izrekao je 22. maja, a suđenje je počelo 1. aprila prošle godine.
(SRNA)
Preporučujemo
JEZIVO: Hag doneo monstruoznu odluku o generalu Mladiću
11. 11. 2025. u 17:50 >> 20:27
ŠEŠELj NAJAVIO: Bulevar Zorana Đinđića će jednog dana poneti ime generala Ratka Mladića
17. 11. 2025. u 21:30
PAD U KLOPKU: Šešelj otkrio šta sada rade Amerikanci i Englezi
17. 11. 2025. u 17:20
TRAMPOV PLAN SADRŽI DO SADA NEVIĐENO OBEĆANjE: "Velika pobeda za Zelenskog i dugoročnu bezbednost Ukrajine"
MIROVNI plan predsednika SAD-a Donalda Trampa za Ukrajinu sadrži model bezbednosnih garancija nalik članu 5 NATO-a, što bi obavezalo SAD i evropske saveznike da napad na Ukrajinu tretiraju kao napad na celu „transatlantsku zajednicu“, prema nacrtu koji je objavio Axios.
21. 11. 2025. u 07:56
NAJVEĆA SILA EVROPE REAGOVALA NA TRAMPOV PLAN: "U principu podržavamo"
NEMAČKA vlada saopštila je da "u principu" podržava plan Sjedinjenih Američkih Država za okončanje rata u Ukrajini, ali da ostaje posvećena zaštiti ukrajinskog suvereniteta i obezbeđivanju bezbednosnih garancija za zemlju.
21. 11. 2025. u 12:37
SVEŠTENIK ŠOKIRAO HRVATSKU: Iza oltara skrivao mračnu tajnu
U MALOM mestu kraj Benkovca u Hrvatskoj župljane je najpre šokiralo privođenje župnika, a onda i nepravomoćna presuda za više kaznenih dela iz domene dečje pornografije i seksualnog iskorišćavanja maloletnika.
21. 11. 2025. u 13:24
Komentari (0)