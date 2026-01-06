GOTOVO JE! Crvena zvezda precrtala velikog talenta koji je nedavno bio izbačen iz ekipe
PRVA velika odluka Dejana Stankovića!
Novi trener šampiona Srbije je precrtao Kolumbijca, koji je stigao na Marakanu iz Betisa kao velika nada.
Imali su u Crvenoj zvezdi velika očekivanja od Kejmera Sandovala. Doveden je Kolumbijac kao neko kome je projektovan razvojni put Nasera Đige.
Smatrali su crveno-beli da su u talentovanom štoperu našli bisera "ispod radara" koga bi mogli da izbruše i potom prodaju za veliki novac.
Očekivanja su bila velika, ali učinak mali pošto je Sandoval skroz precrtan u Crvenoj zvezdi, prema informacijama "Sport kluba".
Ne samo da se Kolumbijac nije našao na spisku putnika za zimske pripreme srpskog šampiona, već na Marakani jedva čekaju leto kada i zvanično ističe pozajmica 20-godišnjaka iz Betisa.
Postojala je opcija da Španci letos vrate igrača na Pirineje, ali se od toga odustalo. I zato će Zvezda morati da se strpi do leta kada aranžman, plaćen 200.000 evra - ističe.
Izbačen iz tima zbog alkohola
Inače, mladi fudbaler je imao i problem sa disciplinom. Podsećanja radi u septembru prošle godine je izbačen iz reprezentacije.
Naime, Kolumbijac je bio član mlade reprezentacije, a nedavno je napravio skandal zbog čega je izbačen iz ekipe pred početak Svetskog prvenstva za fudbalere uzrasta do 20 godina.
Španski "ABC" je naveo da je razlog izbacivanja nedisciplina, a mediji u Kolumbiji su otkrili da je problem bio alkohol.
Oni prenose da su Sandoval i Džon Montano uhvaćeni pijani u hotelu. Njih dvojica su, navodno, pili u baru nakon čega nisu mogli da nađu hotelsku sobu. Napravili su buku, a neko iz stručnog štaba ih je u tim trenucima video, nakon čega su izbačeni iz ekipe.
