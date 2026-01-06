GOTOVO JE! Crvena zvezda precrtala velikog talenta koji je nedavno bio izbačen iz ekipe

PRVA velika odluka Dejana Stankovića!

FOTO: TANJUG/DEJAN ŽIVANČEVIĆ

Novi trener šampiona Srbije je precrtao Kolumbijca, koji je stigao na Marakanu iz Betisa kao velika nada.

Imali su u Crvenoj zvezdi velika očekivanja od Kejmera Sandovala. Doveden je Kolumbijac kao neko kome je projektovan razvojni put Nasera Đige.

Smatrali su crveno-beli da su u talentovanom štoperu našli bisera "ispod radara" koga bi mogli da izbruše i potom prodaju za veliki novac.

Očekivanja su bila velika, ali učinak mali pošto je Sandoval skroz precrtan u Crvenoj zvezdi, prema informacijama "Sport kluba".

FOTO: FK Crvena zvezda

Ne samo da se Kolumbijac nije našao na spisku putnika za zimske pripreme srpskog šampiona, već na Marakani jedva čekaju leto kada i zvanično ističe pozajmica 20-godišnjaka iz Betisa.

Postojala je opcija da Španci letos vrate igrača na Pirineje, ali se od toga odustalo. I zato će Zvezda morati da se strpi do leta kada aranžman, plaćen 200.000 evra - ističe.

Izbačen iz tima zbog alkohola

Inače, mladi fudbaler je imao i problem sa disciplinom. Podsećanja radi u septembru prošle godine je izbačen iz reprezentacije.

Naime, Kolumbijac je bio član mlade reprezentacije, a nedavno je napravio skandal zbog čega je izbačen iz ekipe pred početak Svetskog prvenstva za fudbalere uzrasta do 20 godina.

Foto: Profimedia

Španski "ABC" je naveo da je razlog izbacivanja nedisciplina, a mediji u Kolumbiji su otkrili da je problem bio alkohol.

Oni prenose da su Sandoval i Džon Montano uhvaćeni pijani u hotelu. Njih dvojica su, navodno, pili u baru nakon čega nisu mogli da nađu hotelsku sobu. Napravili su buku, a neko iz stručnog štaba ih je u tim trenucima video, nakon čega su izbačeni iz ekipe.