EGZODUS IZ HUMSKE! Još jedan veliki talenat napustio Partizan
NEMA mira u Humskoj, novi odlazak iz Partizana.
Važio je Vasil Tašovski za velikog bisera Partizana. Tolikog da su ga hteli belgijski Anderleht i italijanska Bolonja, ali je 18-godišnjak rešio da napusti Humsku bez obeštećenja.
Talentovani ofanzivni vezista je kao slobodan igrač pojačao redove kruševačkog Napretka iako je bio planiran da sa crno-belima prođe zimske pripreme.
Međutim, samo Tašovski je želeo da se okuša u seniorskom fudbalu sa 18 godina, a priliku mu je pružio Napredak sa kojim je potpisao ugovor na godinu i po dana.
Jeste da je Partizan ostao bez obeštećenja, ali će od naredne prodaje Taševskog zaraditi 20 odsto.
