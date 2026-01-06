Fudbal

EGZODUS IZ HUMSKE! Još jedan veliki talenat napustio Partizan

06. 01. 2026. u 08:05

NEMA mira u Humskoj, novi odlazak iz Partizana.

ЕГЗОДУС ИЗ ХУМСКЕ! Још један велики таленат напустио Партизан

Važio je Vasil Tašovski za velikog bisera Partizana. Tolikog da su ga hteli belgijski Anderleht i italijanska Bolonja, ali je 18-godišnjak rešio da napusti Humsku bez obeštećenja.

Talentovani ofanzivni vezista je kao slobodan igrač pojačao redove kruševačkog Napretka iako je bio planiran da sa crno-belima prođe zimske pripreme.

Međutim, samo Tašovski je želeo da se okuša u seniorskom fudbalu sa 18 godina, a priliku mu je pružio Napredak sa kojim je potpisao ugovor na godinu i po dana.

Jeste da je Partizan ostao bez obeštećenja, ali će od naredne prodaje Taševskog zaraditi 20 odsto.

