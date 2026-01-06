POLA SRBIJI ĆE OVO GLEDATI! Evo ko prenosi prvi meč Dejana Stankovića na klupi Crvene zvezde
Crvena zvezda danas od 15 časova igra prvu utakmicu na pripremama protiv Manhajma.
To će biti i prvi meč Dejana Stankovića na klupi šampiona Srbije.
Podsećanja radi, crveno-beli su 3. januara obavili prozivku na stadionu "Rajko Mitić", a već narednog dana otputovali su u Antaliju, gde su započeli pripreme za nastavak sezone.
A duel sa Manhajmom, nemačkim trećeligašem, predstavljaće prvi test u pripremnom periodu.
Generalnu proveru forme Zvezda će imati protiv Salcburga, dok je prva zvanična utakmica u nastavku sezone zakazana protiv Malmea, u okviru 7. kola Lige Evrope. Prenos današnjeg susreta biće emitovan na kanalima Arena Sport Premium 2 i Zvezda TV.
Bonus video: Nikola Jokić - od dobroćudnog debeljuce, do najboljeg i najplaćenijeg košarkaša na svetu
Preporučujemo
GOTOVO JE! Crvena zvezda precrtala velikog talenta koji je nedavno bio izbačen iz ekipe
06. 01. 2026. u 07:32
SADA I ZVANIČNO! Crvena zvezda dovela prvo pojačanje u zimskom prelaznom roku
05. 01. 2026. u 21:01
FUDBALSKI ZEMLjOTRES! Crvena zvezda poslala milionsku ponudu za igrača iz Superlige
05. 01. 2026. u 09:44
ZVEZDA UPALILA MOTORE: Crveno-beli odradrili prvi trening u Antaliji
04. 01. 2026. u 22:46
NE MOŽE SE BEZ TRENERA NA GVARDIOLU: Siti je više nego spreman da iskoristi "haos" u redovima "plavaca"
ONO što je i u idealnim okolnostima jedno od najtežih gostovanja u Premijer ligi, za Čelsi dolazi u najgorem mogućem trenutku. Posle raskida saradnje sa Encom Mareskom, „plavci“ bez šefa stručnog štaba gostuju Mančester sitiju (18.30), koji nema pravo na novi kiks u trci za titulu.
04. 01. 2026. u 11:30
AUSTRALIJA ZATEČENA: Novak Đoković odustao
Najnovije vesti iz tenisa tiču se najboljeg igrača sveta svih vremena i - Australije.
05. 01. 2026. u 18:25
AKO VAM AUTO PROKLIZA: Savet automobiliste koji može spasiti živote - kako bezbedno voziti po SNEGU
ČEDOMIR Brkić objasnio je kako vozači treba da pravilno očiste automobile nakon snežnih padavina, ali i kako da voze, upravljaju i ponašaju se u saobraćaju.
05. 01. 2026. u 19:27
Komentari (0)