POLA SRBIJI ĆE OVO GLEDATI! Evo ko prenosi prvi meč Dejana Stankovića na klupi Crvene zvezde

Crvena zvezda danas od 15 časova igra prvu utakmicu na pripremama protiv Manhajma.

FOTO: Profimedia

To će biti i prvi meč Dejana Stankovića na klupi šampiona Srbije.

Podsećanja radi, crveno-beli su 3. januara obavili prozivku na stadionu "Rajko Mitić", a već narednog dana otputovali su u Antaliju, gde su započeli pripreme za nastavak sezone.

A duel sa Manhajmom, nemačkim trećeligašem, predstavljaće prvi test u pripremnom periodu.

Generalnu proveru forme Zvezda će imati protiv Salcburga, dok je prva zvanična utakmica u nastavku sezone zakazana protiv Malmea, u okviru 7. kola Lige Evrope. Prenos današnjeg susreta biće emitovan na kanalima Arena Sport Premium 2 i Zvezda TV.

