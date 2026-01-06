KAKVA SENZACIJA! Cela Amerika gleda i ne veruje šta je Denver uradio (VIDEO)

ŠOK je blaga reč za ono što su napravili Nagetsi.

Naime, Filadelfija seventisikseri su doživeli jedan od najneprijatnijih poraza sezone, pred svojim navijačima izgubili su od Denvera, 125:124 posle produžetka, iako je rival u Pensilvaniju stigao bez kompletne startne petorke i još nekoliko igrača iz rotacije.

Bio je to meč u kojem je Denver, sa praktično rezervnim sastavom, nametnuo ton agresijom, disciplinom i hladnokrvnošću u završnici, dok je Filadelfija propustila priliku da kapitalizuje očiglednu kadrovsku prednost.

Ipak, rezerve gostiju su blistale - Džejlen Piket je bio najefikasniji sa 29 poena, Pejton Votson je dodao 24, a Brus Braun 19 poena, uključujući i odlučujući polaganje u produžetku. Ključni momenat dogodio se kada je Hanter Tajson pogodio trojku uz faul za četiri poena, čime je Denver preokrenuo na 102:100 u četvrtoj četvrtini.

Kod domaćina, Džoel Embid je ponovo bio dominantan sa 32 poena (četvrti put u poslednjih osam mečeva sa 30+ poena), Tajriz Maksi je ubacio 28, dok je rookie VJ Edžkomb, treći pik sa drafta, imao važne trenutke sa trojkom i zakucavanjem.

A što se tiče samog meča, Denver je bio bez Jokića, Mareja, Gordona, Brauna, Džonsona, Hardaveja i Valančunasa, ali od starta je bilo jasno da se Nagetsi neće predati. Vođeni izuzetno raspoloženim Džejlenom Piketom, koji je igrao utakmicu karijere, gosti su u prvoj četvrtini kontrolisali ritam i rano stavili do znanja domaćim igračima da će svaka lopta morati da se zaradi. Denver je koristio kretanje bez lopte i šut spolja, dok su Seventisikseri, uprkos fizičkoj nadmoći pod košem, povremeno delovali tromo i bez jasne ideje u napadu. Prvih 12 minuta završeno je vođstvom Nagetsa, 29:26, kao najava večeri pune obrta.

Druga deonica donela je očekivanu reakciju domaćih. Džoel Embid je počeo da nameće svoj ritam, poentirao sa posta i sa poludistance, a Filadelfija je iz tranzicije i ofanzivnog skoka uspela da uhvati priključak. Ipak, Denver je svaki nalet domaćih gasio trojkama. Piket je već do poluvremena bio dvocifren, a doprinos su dali i igrači sa klupe, pa se na veliki odmor otišlo sa izjednačenim rezultatom, 58:58.

Treća četvrtina bila je možda i ključna za tok utakmice. Seventisikseri su u nekoliko navrata preuzimali vođstvo, ali nisu uspevali da ga zadrže. Pejton Votson je pogađao važne šuteve, Denver je koristio svaku grešku u pasu domaćih, a meč je ušao u nervozan ritam sa mnogo prekršaja i prekida. što je odgovaralo mlađem i neiskusnijem timu. Uprkos solidnoj seriji Filadelfije, Nagetsi su u poslednju četvrtinu ušli sa aktivnim rezultatom i jasnom porukom da će se boriti do kraja.

U završnici regularnog dela igralo se koš za koš. Tajris Meksi je preuzeo odgovornost u napadu, Embid je nastavio da pravi pritisak na obruč, ali Denver nije popuštao. Nekoliko izgubljenih lopti Filadelfije u ključnim momentima omogućilo je gostima da ostanu u egalu, a nakon 48 minuta igre rezultat je bio 120:120, pa je odluka pala u produžetku.

Dodatnih pet minuta pretvorilo se u rovovsku borbu. Obe ekipe su grešile, ali je Denver pokazao veću smirenost. Piket je pogodio još jednu veliku trojku, Nagetsi su uspeli da naprave ključne defanzivne reakcije, dok je Filadelfija promašivala šuteve koje inače pogađa. U samom finišu, posle niza konfuznih poseda, Denver je istrčao kontru, a polaganje Brauna je sa table siknuo Džoel Embid. Poslednji napad Seventisiksera završio se bez poena, lopta je ostala na obruču, a senzacija je bila kompletirana.

