NOVA DRAMA U VENECUELI: Pucnjava u blizini predsedničke palate, viđeni dronovi na nebu iznad Karakasa (VIDEO)
STANOVNICI Karakasa prijavili su da je tokom noći došlo do pucnjave u blizini predsedničke palate Miraflores u glavnom gradu Venecuele.
Prema dostupnim navodima, nekoliko dronova preletelo je iznad palate, nakon čega je usledila paljba koja je izazvala paniku među građanima, preneli su lokalni mediji.
Nekoliko izvora je navelo da su ministarstva i vladine zgrade u centru Karakasa evakuisani, dok su preduzeća i područja u blizini mesta incidenta zatvorena zbog vanredne situacije.
Video-snimci objavljeni na društvenim mrežama prikazuju civile i porodice kako beže i traže zaklon, dok se na nebu vide, kako se tvrdi, dronovi na koje je pucalo vojno osoblje venecuelanske vlade. Na putevima u blizini Mirafloresa, uključujući aveniju Urdaneta, raspoređeni su tenkovi radi obezbeđenja.
Pucnjava je, prema izveštajima, zabeležena i u blizini Savezne zakonodavne palate, udaljene od Mirafloresa, kao odgovor na dronove koji su, prema preliminarnim informacijama, pokušali da se približe sedištu vlasti.
Zvaničnih informacija o incidentu za sada nema, niti je poznato gde se nalazi privremena predsednica Venecuele Delsi Rodrigez. Incident se dogodio nekoliko sati nakon što je Rodrigez položila zakletvu kao privremena predsednica Venecuele.
Svedoci su za medije naveli da su se pucnjava i eksplozije čule na više lokacija u gradu i da je incident trajao od nekoliko minuta do gotovo sat vremena, počevši oko 20 časova po lokalnom vremenu.
Preporučujemo
DANSKA PREMIJERKA O GRENLANDU: Ako nas napadnu Amerikanci, to bi značilo kraj NATO-a!
06. 01. 2026. u 07:44
PREMIJER GRENLANDA: Želimo da ojačamo veze sa SAD, građani ne treba da se plaše preuzimanja
05. 01. 2026. u 23:35
OTMICA PREDSEDNIKA VENECUELE Maduro se izjasnio nevinim: Ja sam pošten čovek; Kina -Niko neće biti svetski policajac; Počeo lov na izdajnike
SAD su u subotu u vojnoj akciji u Karakasu otele predsednika Venecuele Nikolasa Madura i njegovu suprugu Siliju Flores, koji su sprovedeni u Gradsku pritvorsku jedinicu u Njujorku, gde će im se suditi po optužnici za krijumčarenje narkotika. Pratimo uživo najnoviji razvoj događaja nakon dramatične američke operacije u Venecueli.
05. 01. 2026. u 08:27 >> 21:59
MADURO SE NA ENGLESKOM OBRATIO AMERIČKIM AGENTIMA: Pogledajte šta im je rekao (VIDEO)
PREDSEDNIK Venecuele Nikolas Maduro je helikopterom stigao na Menhetn, nakon čega je konvojem prebačen u Pritvorski centar (MDC) u Bruklinu, ozloglašeni zatvor opisan kao „odvratan“ sa „zastrašujućim“ uslovima. Tamo su ostali pevač R. Keli, Gislejn Maksvel i Sem Bankman-Frid.
04. 01. 2026. u 08:58
AKO VAM AUTO PROKLIZA: Savet automobiliste koji može spasiti živote - kako bezbedno voziti po SNEGU
ČEDOMIR Brkić objasnio je kako vozači treba da pravilno očiste automobile nakon snežnih padavina, ali i kako da voze, upravljaju i ponašaju se u saobraćaju.
05. 01. 2026. u 19:27
Komentari (0)