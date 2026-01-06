NOVA DRAMA U VENECUELI: Pucnjava u blizini predsedničke palate, viđeni dronovi na nebu iznad Karakasa (VIDEO)

STANOVNICI Karakasa prijavili su da je tokom noći došlo do pucnjave u blizini predsedničke palate Miraflores u glavnom gradu Venecuele.

Foto: Iks Printksrin

Prema dostupnim navodima, nekoliko dronova preletelo je iznad palate, nakon čega je usledila paljba koja je izazvala paniku među građanima, preneli su lokalni mediji.

Nekoliko izvora je navelo da su ministarstva i vladine zgrade u centru Karakasa evakuisani, dok su preduzeća i područja u blizini mesta incidenta zatvorena zbog vanredne situacije.

🚨 VENEZUELA: 🇻🇪Heavily armed forces take to Caracas streets... more chaos unfolding. pic.twitter.com/Nwd1x6Qh9X — Reel X Entertainment (@ReelXEnt) January 6, 2026

Video-snimci objavljeni na društvenim mrežama prikazuju civile i porodice kako beže i traže zaklon, dok se na nebu vide, kako se tvrdi, dronovi na koje je pucalo vojno osoblje venecuelanske vlade. Na putevima u blizini Mirafloresa, uključujući aveniju Urdaneta, raspoređeni su tenkovi radi obezbeđenja.

Pucnjava je, prema izveštajima, zabeležena i u blizini Savezne zakonodavne palate, udaljene od Mirafloresa, kao odgovor na dronove koji su, prema preliminarnim informacijama, pokušali da se približe sedištu vlasti.

Venezuela’s Ministry of Communication and Information has now confirmed that gunfire heard earlier tonight near the Miraflores Presidential Palace Complex in Caracas, was the results of warning shots being fired by police at “unidentified drones” flying over the palace without… pic.twitter.com/nnv1mY1uWr — OSINTdefender (@sentdefender) January 6, 2026

Zvaničnih informacija o incidentu za sada nema, niti je poznato gde se nalazi privremena predsednica Venecuele Delsi Rodrigez. Incident se dogodio nekoliko sati nakon što je Rodrigez položila zakletvu kao privremena predsednica Venecuele.

Svedoci su za medije naveli da su se pucnjava i eksplozije čule na više lokacija u gradu i da je incident trajao od nekoliko minuta do gotovo sat vremena, počevši oko 20 časova po lokalnom vremenu.