SADA JE SVE OTKRIVENO! Evo zbog čega Novak Đoković neće da igra za Srbiju
Selektor Dejvis kup reprezentacije Srbije Viktor Troicki odredio je spisak putnika za Čile, na prvi krug kvalifikacija za završni turnir u Bolonji.
Na šljaku u Santijagu izaći će Hamad Međedović (81. na ATP listi), Dušan Lajović (121), debitant Ognjen Milić (469) i dubl specijalisti braća Sabanov, Matej (175) i Ivan (200).
Na spisku selektora Troickog nema najboljeg tenisera svih vremena Novaka Đokovića (4. na svetu), Miomira Kecmanovića (51.) i Lasla Đerea (95.).
– Što se tiče našeg najboljeg igrača Novaka Đokovića, za njega je ovo izuzetno nezgodan termin. Svi očekujemo svi da će proći dobro i da će daleko dogurati na Australijskom openu – objasnio je Novakove razloge izostanka selektor Viktor Troicki u izjavi za "Sport klub".
- Nije bilo realno da očekujemo da posle napornog gren slema, odmah iz Melburna leti za Čile, da menja podlogu i da bude uz nas ovoga puta.
Kecmanovića i Đerea muči drugi problem.
– Među onima koji u prva dva meseca nove sezone brane mnogo bodova su i Miomir Kecmanović, Hamad Međedović i Laslo Đere. Zato se ne uklapa svima ovaj termin u raspored,
Troicki je istakao da je moguće da ekipa koja bude igrala u Čileu bude drugačija od prijavljene:
– Nije ovo finalni spisak, imamo vremena za promene, ali trenutna situacija je takva. Borićemo se u kojem god sastavu da budemo, u sličnoj situaciji je i Čile, samo što oni igraju kod kuće. Biće atmosfera teška za igranje, ali daćemo sve od sebe, ko god da bude na terenu i nadamo se najboljem - zaključio je Viktor Troicki.
Bonus video: Neviđeni detalji sa dočeka srpskih olimpijaca u Beogradu
Preporučujemo
AUSTRALIJA ZATEČENA: Novak Đoković odustao
05. 01. 2026. u 18:25
HAOS U SVETU TENISA! Posle šokantnog poteza Novaka Đokovića, hitno se oglasila PTPA
05. 01. 2026. u 14:16
TO BI BILO TO? Novak Đoković rešio da ne igra za Srbiju
05. 01. 2026. u 12:06
CELA SRBIJA GLEDA I NE VERUJE! Evo koliko košta noć u kući Novaka Đokovića
05. 01. 2026. u 11:54
NE MOŽE SE BEZ TRENERA NA GVARDIOLU: Siti je više nego spreman da iskoristi "haos" u redovima "plavaca"
ONO što je i u idealnim okolnostima jedno od najtežih gostovanja u Premijer ligi, za Čelsi dolazi u najgorem mogućem trenutku. Posle raskida saradnje sa Encom Mareskom, „plavci“ bez šefa stručnog štaba gostuju Mančester sitiju (18.30), koji nema pravo na novi kiks u trci za titulu.
04. 01. 2026. u 11:30
AUSTRALIJA ZATEČENA: Novak Đoković odustao
Najnovije vesti iz tenisa tiču se najboljeg igrača sveta svih vremena i - Australije.
05. 01. 2026. u 18:25
AKO VAM AUTO PROKLIZA: Savet automobiliste koji može spasiti živote - kako bezbedno voziti po SNEGU
ČEDOMIR Brkić objasnio je kako vozači treba da pravilno očiste automobile nakon snežnih padavina, ali i kako da voze, upravljaju i ponašaju se u saobraćaju.
05. 01. 2026. u 19:27
Komentari (0)