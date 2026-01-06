Tenis

SADA JE SVE OTKRIVENO! Evo zbog čega Novak Đoković neće da igra za Srbiju

06. 01. 2026. u 08:45

Selektor Dejvis kup reprezentacije Srbije Viktor Troicki odredio je spisak putnika za Čile, na prvi krug kvalifikacija za završni turnir u Bolonji.

Foto: Tanjug

Na šljaku u Santijagu izaći će Hamad Međedović (81. na ATP listi), Dušan Lajović (121), debitant Ognjen Milić (469) i dubl specijalisti braća Sabanov, Matej (175) i Ivan (200). 

Na spisku selektora Troickog nema najboljeg tenisera svih vremena Novaka Đokovića (4. na svetu), Miomira Kecmanovića (51.) i Lasla Đerea (95.).

– Što se tiče našeg najboljeg igrača Novaka Đokovića, za njega je ovo izuzetno nezgodan termin. Svi očekujemo svi da će proći dobro i da će daleko dogurati na Australijskom openu – objasnio je Novakove razloge izostanka selektor Viktor Troicki u izjavi za "Sport klub".

- Nije bilo realno da očekujemo da posle napornog gren slema, odmah iz Melburna leti za Čile, da menja podlogu i da bude uz nas ovoga puta.

Kecmanovića i Đerea muči drugi problem.

– Među onima koji u prva dva meseca nove sezone brane mnogo bodova su i Miomir Kecmanović, Hamad Međedović i Laslo Đere. Zato se ne uklapa svima ovaj termin u raspored,

Troicki je istakao da je moguće da ekipa koja bude igrala u Čileu bude drugačija od prijavljene:

– Nije ovo finalni spisak, imamo vremena za promene, ali trenutna situacija je takva. Borićemo se u kojem god sastavu da budemo, u sličnoj situaciji je i Čile, samo što oni igraju kod kuće. Biće atmosfera teška za igranje, ali daćemo sve od sebe, ko god da bude na terenu i nadamo se najboljem - zaključio je Viktor Troicki.

