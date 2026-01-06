SADA JE SVE OTKRIVENO! Evo zbog čega Novak Đoković neće da igra za Srbiju

Selektor Dejvis kup reprezentacije Srbije Viktor Troicki odredio je spisak putnika za Čile, na prvi krug kvalifikacija za završni turnir u Bolonji.

Foto: Tanjug

Na šljaku u Santijagu izaći će Hamad Međedović (81. na ATP listi), Dušan Lajović (121), debitant Ognjen Milić (469) i dubl specijalisti braća Sabanov, Matej (175) i Ivan (200).

Na spisku selektora Troickog nema najboljeg tenisera svih vremena Novaka Đokovića (4. na svetu), Miomira Kecmanovića (51.) i Lasla Đerea (95.).

– Što se tiče našeg najboljeg igrača Novaka Đokovića, za njega je ovo izuzetno nezgodan termin. Svi očekujemo svi da će proći dobro i da će daleko dogurati na Australijskom openu – objasnio je Novakove razloge izostanka selektor Viktor Troicki u izjavi za "Sport klub".

- Nije bilo realno da očekujemo da posle napornog gren slema, odmah iz Melburna leti za Čile, da menja podlogu i da bude uz nas ovoga puta.

Kecmanovića i Đerea muči drugi problem.

– Među onima koji u prva dva meseca nove sezone brane mnogo bodova su i Miomir Kecmanović, Hamad Međedović i Laslo Đere. Zato se ne uklapa svima ovaj termin u raspored,

Troicki je istakao da je moguće da ekipa koja bude igrala u Čileu bude drugačija od prijavljene:

– Nije ovo finalni spisak, imamo vremena za promene, ali trenutna situacija je takva. Borićemo se u kojem god sastavu da budemo, u sličnoj situaciji je i Čile, samo što oni igraju kod kuće. Biće atmosfera teška za igranje, ali daćemo sve od sebe, ko god da bude na terenu i nadamo se najboljem - zaključio je Viktor Troicki.

