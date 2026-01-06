"SVI SU BILI U CRNOM, MAJKA JE MISLILA DA SAM UMRO"! Prva ispovest Zlatana Ibrahimovića na maternjem jeziku

Legendarni fudbaler Zlatan Ibrahimović bio je gost u emisiji (Ne)uspjeh prvaka kod Slavena Bilića na "Areni sport".

Foto: Tanjug/AP

Tom prilikom se dotakao brojnih interesantnih situacija iz svoje karijere, od kojih neke do sada nisu bile poznate javnosti.

Ibrahimović je rođen u Švedskoj i nije nikada živeo na Balkanu, ali je prepričao kako su njegovi roditelji govorili o ratu i otkrio koji mu je bio najteži dan u detinjstvu:

- "Počeo je rat, a ja nisam čitao novine, nije bilo telefona, televizija - niasm gledao vesti. Šta sam osetio, da je strah uvek na telefonu, i meni je pričao da idem napolje. Razumeo sam da je proičao sa familijom u Bosni. Dođem kući kod mame, ona me izbaci, govorila je da jedem za dvoje troje ljudi. Bio sam više aktivan. Uvek su bili blizu radi nas dvoje. Jedan dan dođemo kući kod mame, svi su u crnom, niko mi ništa nije rekao. "Što ste svi u crnom" - nisu hteli da mi kažu. Baba umrla u ratu, napravili su tradicionalni oproštaj, nisu mi dali da idem na to. Hteli su da budem mali klinac koji uživa i radi šta ti se radi. Otac mi je govorio idi napolje igraj fudbal - kako ne bih osetio sve što se desilo.", rekao je Ibrahimović.

Švedski fudbaler Zlatan Ibrahimović govorio je javno prvi put u jednoj emisiji na maternjem jeziku, pa otkrio kako je mama u jednom trenutku mislila da je umro.

- Kada sam potpisao ugovor sa Ajaksom, mama je mislila da sam umro. U Švedskoj, kada neko umre prikažu mi sliku na TV. Odmah me je zvala da vidi šta je sa mnom. Ja sam joj rekao da sam potpisao profesionalni ugovor, a ona mi spustila slušalicu", otkrio je Ibrahimović.