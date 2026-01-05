Politika

"NAPADI NA SRBIJU NISU PROFESIONALIZAM": Gordana Uzelac odgovorila Veljkoviću

В.Н.

05. 01. 2026. u 20:41

NOVINARKA televizije Pink Gordana Uzelac odgovorila je na komentar blokaderskog novinara Željka Veljkovića.

НАПАДИ НА СРБИЈУ НИСУ ПРОФЕСИОНАЛИЗАМ: Гордана Узелац одговорила Вељковићу

Foto: Printskrin

- Koliko sam razumeo onaj čovek što je do juče mislio da je vuk, danas kaže da je soko. Ptica ili voz? - napisao je Veljković  na društvenoj mreži Iks očigledno misleći na predsednika Srbije Aleksandra Vučića, na šta je Uzelac odgovorila:

- I vuk i soko. Za razliku od vas kojima je Zagreb sve, Tompson Evropa, a "profesionalizam" tvitovima koji napadate Srbiju svaki dan. 

 

BONUS VIDEO:

SREĆNI PRAZNICI: Novogodišnji spot "Novosti"

Preporučujemo

Pratite nas i putem iOS i android aplikacije

Pratite vesti prema vašim interesovanjima

Novosti Google News
Tagovi
pogledaj sve

Drugi pišu

Pročitajte više

OTMICA PREDSEDNIKA VENECUELE Maduro se izjasnio nevinim: Ja sam pošten čovek; Kina -Niko neće biti svetski policajac; Počeo lov na izdajnike
Svet

0 21

OTMICA PREDSEDNIKA VENECUELE Maduro se izjasnio nevinim: Ja sam pošten čovek; Kina -Niko neće biti svetski policajac; Počeo lov na izdajnike

SAD su u subotu u vojnoj akciji u Karakasu otele predsednika Venecuele Nikolasa Madura i njegovu suprugu Siliju Flores, koji su sprovedeni u Gradsku pritvorsku jedinicu u Njujorku, gde će im se suditi po optužnici za krijumčarenje narkotika. Pratimo uživo najnoviji razvoj događaja nakon dramatične američke operacije u Venecueli.

05. 01. 2026. u 08:27 >> 21:59

Komentari (0)

Ostavi komentar

Najnovije iz rubrike

Politika
Tenis
Fudbal
DOKAZ SUNOVRATA ZAPADNE DEMOKRATIJE: Objavljena dugo skrivana tajna - prve fotografije otete Madurove supruge su sramota za SAD (FOTO)

DOKAZ SUNOVRATA ZAPADNE DEMOKRATIJE: Objavljena dugo skrivana tajna - prve fotografije otete Madurove supruge su sramota za SAD (FOTO)