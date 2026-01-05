"NAPADI NA SRBIJU NISU PROFESIONALIZAM": Gordana Uzelac odgovorila Veljkoviću

NOVINARKA televizije Pink Gordana Uzelac odgovorila je na komentar blokaderskog novinara Željka Veljkovića.

Foto: Printskrin

- Koliko sam razumeo onaj čovek što je do juče mislio da je vuk, danas kaže da je soko. Ptica ili voz? - napisao je Veljković na društvenoj mreži Iks očigledno misleći na predsednika Srbije Aleksandra Vučića, na šta je Uzelac odgovorila:

- I vuk i soko. Za razliku od vas kojima je Zagreb sve, Tompson Evropa, a "profesionalizam" tvitovima koji napadate Srbiju svaki dan.



I vuk i soko @avucic.

Za razliku od vas kojima je Zagreb sve, Tompson Evropa, a “profesionalizam” tvitovi kojima napadate Srbiju svaki dan. https://t.co/2pWv4xPbas — Gordana Uzelac (@gocauzelac) January 5, 2026

BONUS VIDEO:

SREĆNI PRAZNICI: Novogodišnji spot "Novosti"