"NAPADI NA SRBIJU NISU PROFESIONALIZAM": Gordana Uzelac odgovorila Veljkoviću
NOVINARKA televizije Pink Gordana Uzelac odgovorila je na komentar blokaderskog novinara Željka Veljkovića.
- Koliko sam razumeo onaj čovek što je do juče mislio da je vuk, danas kaže da je soko. Ptica ili voz? - napisao je Veljković na društvenoj mreži Iks očigledno misleći na predsednika Srbije Aleksandra Vučića, na šta je Uzelac odgovorila:
- I vuk i soko. Za razliku od vas kojima je Zagreb sve, Tompson Evropa, a "profesionalizam" tvitovima koji napadate Srbiju svaki dan.
BONUS VIDEO:
SREĆNI PRAZNICI: Novogodišnji spot "Novosti"
