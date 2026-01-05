Svet

HIL POSLE SEDNICE SB UN: Pobedili smo, Venecuela će nastaviti da brani svoj suverenitet

05. 01. 2026. u 22:14

KARAKAS je pobedio na sednici Saveta bezbednosti UN, prema rečima ministra spoljnih poslova Venecuele Ivana Hila.

ХИЛ ПОСЛЕ СЕДНИЦЕ СБ УН: Победили смо, Венецуела ће наставити да брани свој суверенитет

Foto: Printskrin

- Venecuela je postigla jasnu i legitimnu pobedu: međunarodna zajednica je priznala da je napad od 3. januara bio čin suprotan međunarodnom pravu - napisao je on na svom Telegram kanalu.

Diplomata je naglasio da će Venecuela nastaviti da brani svoj suverenitet.

Generalni sekretar UN Antonio Gutereš rekao je da Sjedinjene Države nisu poštovale međunarodno pravo prilikom sprovođenja svoje operacije u Venecueli. 

