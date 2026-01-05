HIL POSLE SEDNICE SB UN: Pobedili smo, Venecuela će nastaviti da brani svoj suverenitet
KARAKAS je pobedio na sednici Saveta bezbednosti UN, prema rečima ministra spoljnih poslova Venecuele Ivana Hila.
- Venecuela je postigla jasnu i legitimnu pobedu: međunarodna zajednica je priznala da je napad od 3. januara bio čin suprotan međunarodnom pravu - napisao je on na svom Telegram kanalu.
Diplomata je naglasio da će Venecuela nastaviti da brani svoj suverenitet.
Generalni sekretar UN Antonio Gutereš rekao je da Sjedinjene Države nisu poštovale međunarodno pravo prilikom sprovođenja svoje operacije u Venecueli.
Preporučujemo
ZVANIČNIK STEJT DEPARTMENTA: SAD se pripremaju da ponovo otvore ambasadu u Venecueli
05. 01. 2026. u 21:11
OTMICA PREDSEDNIKA VENECUELE Maduro se izjasnio nevinim: Ja sam pošten čovek; Kina -Niko neće biti svetski policajac; Počeo lov na izdajnike
SAD su u subotu u vojnoj akciji u Karakasu otele predsednika Venecuele Nikolasa Madura i njegovu suprugu Siliju Flores, koji su sprovedeni u Gradsku pritvorsku jedinicu u Njujorku, gde će im se suditi po optužnici za krijumčarenje narkotika. Pratimo uživo najnoviji razvoj događaja nakon dramatične američke operacije u Venecueli.
05. 01. 2026. u 08:27 >> 21:59
MADURO SE NA ENGLESKOM OBRATIO AMERIČKIM AGENTIMA: Pogledajte šta im je rekao (VIDEO)
PREDSEDNIK Venecuele Nikolas Maduro je helikopterom stigao na Menhetn, nakon čega je konvojem prebačen u Pritvorski centar (MDC) u Bruklinu, ozloglašeni zatvor opisan kao „odvratan“ sa „zastrašujućim“ uslovima. Tamo su ostali pevač R. Keli, Gislejn Maksvel i Sem Bankman-Frid.
04. 01. 2026. u 08:58
AKO VAM AUTO PROKLIZA: Savet automobiliste koji može spasiti živote - kako bezbedno voziti po SNEGU
ČEDOMIR Brkić objasnio je kako vozači treba da pravilno očiste automobile nakon snežnih padavina, ali i kako da voze, upravljaju i ponašaju se u saobraćaju.
05. 01. 2026. u 19:27
Komentari (0)