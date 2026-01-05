Fudbal

NAKON EGIPTA U ČETVRTFINALU JE I NIGERIJA: Osimen i društvo se prošetali protiv Mozambika na Kupu afričkih nacija

Filip Milošević

05. 01. 2026. u 22:53

Fudbalska reprezentacija Nigerije plasirala se u četvrtfinale Kupa afričkih nacija, pošto je večeras u Fesu u osmini finala pobedila Mozambik rezultatom 4:0 (2:0).

НАКОН ЕГИПТА У ЧЕТВРТФИНАЛУ ЈЕ И НИГЕРИЈА: Осимен и друштво се прошетали против Мозамбика на Купу афричких нација

FOTO: Profimedia

Dva gola za Nigeriju postigao je Viktor Osimen u 25. i 47. minutu, a po jednom u listu strelaca upisali su se Ademola Lukman u 20. i Akor Adams u 75. minutu.

Fudbaleri Nigerije će u četvrtfinalu KAN-a igrati 10. januara u Marakešu protiv pobednika duela između Alžira i Demokratske Republike Kongo, koji je na programu sutra u Rabatu.

U preostalim mečevima četvrtfinala KAN-a sastaće se: Mali - Senegal, Kamerun - Maroko i Egipat - pobednik meča Obala Slonovače - Burkina Faso.

Bonus video: TAJNA NAJVEĆEG FUDBALSKOG STADIONA NA SVETU: Ovo je lista TOP 10 „hramova fudbala“

Preporučujemo

Pratite nas i putem iOS i android aplikacije

Pratite vesti prema vašim interesovanjima

Novosti Google News
Tagovi
pogledaj sve

Drugi pišu

Pročitajte više

Komentari (0)

Ostavi komentar

Najnovije iz rubrike

Politika
Tenis
Fudbal
VLADIMIR PUTIN JE PRESREĆAN: Ovo je velika, zajednička pobeda!

VLADIMIR PUTIN JE PRESREĆAN: "Ovo je velika, zajednička pobeda!"