NAKON EGIPTA U ČETVRTFINALU JE I NIGERIJA: Osimen i društvo se prošetali protiv Mozambika na Kupu afričkih nacija
Fudbalska reprezentacija Nigerije plasirala se u četvrtfinale Kupa afričkih nacija, pošto je večeras u Fesu u osmini finala pobedila Mozambik rezultatom 4:0 (2:0).
Dva gola za Nigeriju postigao je Viktor Osimen u 25. i 47. minutu, a po jednom u listu strelaca upisali su se Ademola Lukman u 20. i Akor Adams u 75. minutu.
Fudbaleri Nigerije će u četvrtfinalu KAN-a igrati 10. januara u Marakešu protiv pobednika duela između Alžira i Demokratske Republike Kongo, koji je na programu sutra u Rabatu.
U preostalim mečevima četvrtfinala KAN-a sastaće se: Mali - Senegal, Kamerun - Maroko i Egipat - pobednik meča Obala Slonovače - Burkina Faso.
Bonus video: TAJNA NAJVEĆEG FUDBALSKOG STADIONA NA SVETU: Ovo je lista TOP 10 „hramova fudbala“
Preporučujemo
HRVATSKA U PANICI: "Srbija je pomogla Sloveniji!"
04. 01. 2026. u 19:36
TO BI BILO TO? Novak Đoković rešio da ne igra za Srbiju
05. 01. 2026. u 12:06
HAOS U SVETU TENISA! Posle šokantnog poteza Novaka Đokovića, hitno se oglasila PTPA
05. 01. 2026. u 14:16
NE MOŽE SE BEZ TRENERA NA GVARDIOLU: Siti je više nego spreman da iskoristi "haos" u redovima "plavaca"
ONO što je i u idealnim okolnostima jedno od najtežih gostovanja u Premijer ligi, za Čelsi dolazi u najgorem mogućem trenutku. Posle raskida saradnje sa Encom Mareskom, „plavci“ bez šefa stručnog štaba gostuju Mančester sitiju (18.30), koji nema pravo na novi kiks u trci za titulu.
04. 01. 2026. u 11:30
AUSTRALIJA ZATEČENA: Novak Đoković odustao
Najnovije vesti iz tenisa tiču se najboljeg igrača sveta svih vremena i - Australije.
05. 01. 2026. u 18:25
AKO VAM AUTO PROKLIZA: Savet automobiliste koji može spasiti živote - kako bezbedno voziti po SNEGU
ČEDOMIR Brkić objasnio je kako vozači treba da pravilno očiste automobile nakon snežnih padavina, ali i kako da voze, upravljaju i ponašaju se u saobraćaju.
05. 01. 2026. u 19:27
Komentari (0)