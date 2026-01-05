NAKON EGIPTA U ČETVRTFINALU JE I NIGERIJA: Osimen i društvo se prošetali protiv Mozambika na Kupu afričkih nacija

Fudbalska reprezentacija Nigerije plasirala se u četvrtfinale Kupa afričkih nacija, pošto je večeras u Fesu u osmini finala pobedila Mozambik rezultatom 4:0 (2:0).

FOTO: Profimedia

Dva gola za Nigeriju postigao je Viktor Osimen u 25. i 47. minutu, a po jednom u listu strelaca upisali su se Ademola Lukman u 20. i Akor Adams u 75. minutu.

Fudbaleri Nigerije će u četvrtfinalu KAN-a igrati 10. januara u Marakešu protiv pobednika duela između Alžira i Demokratske Republike Kongo, koji je na programu sutra u Rabatu.

U preostalim mečevima četvrtfinala KAN-a sastaće se: Mali - Senegal, Kamerun - Maroko i Egipat - pobednik meča Obala Slonovače - Burkina Faso.

