DANSKA PREMIJERKA O GRENLANDU: Ako nas napadnu Amerikanci, to bi značilo kraj NATO-a!

DANSKA premijerka Mete Frederiksen izjavila je da bi eventualni američki napad na Grenland značio kraj NATO-a i bezbednosnog poretka uspostavljenog nakon Drugog svetskog rata, i to nakon što je predsednik Sjedinjenih Američkih Država Donald Tramp ponovo govorio o preuzimanju tog ostrva.

Frederiksen je za danske televizije TV2 i DR rekla da bi vojni napad Sjedinjenih Američkih Država na drugu članicu NATO-a doveo do potpunog kolapsa vojnog saveza i postojećeg sistema međunarodne bezbednosti, preneo je Gardijan.

- Ako Sjedinjene Američke Države odluče da vojno napadnu drugu zemlju NATO-a, onda bi sve stalo - to uključuje i NATO, a samim tim i bezbednost posle Drugog svetskog rata - rekla je danska premijerka.

Ona je navela da Danska čini sve kako bi sprečila takav scenario i optužila SAD da vrše, kako je rekla, "neprihvatljiv pritisak". Tramp je u nedelju rekao da je SAD-u "veoma potreban" Grenland, pozivajući se na razloge nacionalne bezbednosti.

Grenland je autonomna teritorija u okviru Kraljevine Danske, dok su spoljna i bezbednosna politika u nadležnosti Kopenhagena. Ostrvo ima strateški položaj između Evrope i Severne Amerike, kao i značajne mineralne resurse.

Premijer Grenlanda Jens-Frederik Nilsen odbacio je Trampove izjave, pozvavši ga da odustane od, kako je naveo, "fantazija o aneksiji". On je poručio da pretnje i pritisci nemaju mesta među saveznicima, ali je kasnije rekao da ne vidi neposrednu opasnost od američkog preuzimanja Grenlanda.

- Nismo u situaciji da razmišljamo da bi preuzimanje zemlje moglo da se dogodi preko noći. Ne možete porediti Grenland sa Venecuelom. Mi smo demokratska zemlja - rekao je on.

Podršku Danskoj i Grenlandu izrazila je i Evropska unija, navodeći da će nastaviti da brani principe nacionalnog suvereniteta i teritorijalnog integriteta, posebno kada je reč o državama članicama EU.

Grenlandska poslanica Aja Kemnic kazala je da, iako ne smatra da je invazija neizbežna, Grenland bi trebalo da se pripremi za najgori scenario, ocenjujući Trampove izjave kao najozbiljnije do sada.

Nordijske zemlje Švedska, Norveška i Finska izrazile su podršku Danskoj, dok su Velika Britanija i Nemačka saopštile da o budućnosti Grenlanda može da odlučuje isključivo njegov narod. "Grenland i Kraljevina Danska moraju da odrede budućnost Grenlanda i niko drugi", rekao je britanski premijer Kir Starmer.