VUČIĆ ČESTITAO BADNJI DAN: Neka nam ovaj praznik donese mir u srcima, slogu u zajednici i više odgovornosti u rečima i delima

06. 01. 2026. u 09:00

PREDSEDNIK Srbije Aleksandar Vučić čestitao je Badnji dan svim građanima pravoslavne vere, a njegovu čestitku prenosimo u celosti.

Foto: Instagram

- Na Badnji dan, u vremenu kada se svet menja brže nego što bismo želeli i kada su neizvesnost i podeljenost postale svakodnevica na mnogim meridijanima, vredi se podsetiti onoga što nas, uprkos svemu, drži na okupu. Badnjak nije samo običaj, već simbol doma, korena i topline koja se čuva i prenosi. On nas uči strpljenju, smirenosti i veri da i najteži periodi prolaze kada ljudi ostanu ljudi, kada pruže ruku jedni drugima i kada je razumevanje jače od razlika.

- Neka nam ovaj praznik donese mir u srcima, slogu u zajednici i više odgovornosti u rečima i delima. Neka nas podseti da se snaga jedne zemlje meri kako ekonomijom i moći koju poseduje, tako i sposobnošću da u teškim vremenima sačuva dostojanstvo, zajedništvo i nadu.

- Svim građanima pravoslavne vere čestitam Badnji dan, sa željom da ga provedu u zdravlju, porodičnoj toplini i spokojstvu, uz veru da ćemo, oslonjeni na ono što je najbolje u nama, uspeti da izgradimo sigurniju i pravedniju budućnost - napisao je Vučić na društvenoj mreži Instagram.

