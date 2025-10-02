NEMA MILIONA IZ EU BEZ USLOVLJAVANJA: Srpski članovi SM BiH skeptični oko usvajanja Reformske agende

SAVET ministara (SM) BiH održao je hitnu telefonsku sednicu i usvojio Reformsku agendu i listu reformi za BiH, koji su nam namenjeni Planu rasta za zapadni Balkan, gde Evropska unija planira za BiH sredstva od oko 211,5 miliona KM. Predsedavajuća SM BiH Borjana Krišto rekla je da će BiH dobiti sredstva kad bude sprovodila reforme.

SRNA

- Neko misli da mi s ovim usvajanjem dobijamo ili gubimo sredstva. Ako budemo aktivni i radili i ako počnemo s implementacijom nekih projekata, mi ćemo povući sredstva jednako kao sve druge zemlje iz regiona - rekla je Krišto.

Dodala je da će morati da se ulože ogroman trud i rad da bi se krenulo u implementaciju.

- To je dug proces koji zahteva rad i odgovornost. Nažalost, imali smo takvu situaciju gde smo imali zatezanja od kolega bez ijednog razloga - kazala je Krišto.

Objasila je da će Nacrt Reformske agende biti prosleđen Evropskoj komisiji, koja će je razmatrati i dati svoje komentare na predloge mera koje on sadrži.

Zamenik predsedavajuće SM Staša Košarac izjavio je da se stvara lažna percepcija da SNSD pokušava da onemogući građane da dobiju neki novac, te pozvao ministra transporta i komunikacija Edina Fortu da javnosti u BiH pokaže novac koji je došao od EU po usvojenoj agendi.

Evroskeptik STAŠA Košarac kao evroskeptik govori otvoreno da će ponovo biti uslovljavanja i da neće biti novca i onako kako pričaju bošnjački političari.

Košarac je ukazao da priča o Reformskoj agendi, kako to Sarajevo razume, glasi "usvojimo agendu i eto para".

- Poučeni iskustvima biće uslovljavanja. Prevariće nas, a stvara se ambijent i narativ da se blokira novac za građane u BiH - rekao je Košarac.