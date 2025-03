STIŽU PARE: Počela isplata za februar

UKOLIKO dođe do zloupotrebe ličnih podataka građana BiH od strane pravnih lica, kompanija ili fizičkih lica u zemlji, ili se prenose u inostranstvo bez njihovog znanja, kazne su u rasponu od 10.000 pa do čak 40 miliona KM, zavisno od toga ko ih je počinio. Takođe, kazne mogu biti i veće i da idu do četiri odsto godišnjeg prometa kompanije koja ih je zloupotrebila.