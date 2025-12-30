VUČIĆ O AKCIJI BLOKADERA: Mi znamo tačan broj, nisu skupili ni 7 posto od broja potpisa koji su rekli da su prikupili

PREDSEDNIK Srbije, Aleksandar Vučić, govorio je na godišnjoj konferenciji i o akciji blokadera na skupljanju potpisa.

Foto: Printskrin

Kada sam video cifru koliko su potpisa skupili, samo sam se osmehnuo, jer niko nikada neće moći da skupi niti je skupio. A oni nisu skupili ni 7 posto od broja potpisa koji su rekli da su skupili. Mi znamo tačan broj ljudi koji su pristupili tome, ali oni kažu da je skoro 400 000, molim vas obavestite nas kada budu raspisani izbori, da nam pokažete tih 400 000 potpisa kada budu prikupljali za izbornu listu. Videćemo koliko će tada da skupe. Oni su najviše u jednom danu 92. 850 skupili ljudi i to kada su bili u piku.

Naravno imali su u Beogradu 107.000, 108.000. Ali ako sebe obmanjujete i srećni ste, samo nastavite. Što se tiče druge strane koje ću da pomognem, izbori će za nas biti užasno teški, kako da se takmičite sa onima koj iskupe 400.000 u jednom danu? Nećemo da proglašavamo pobednika do 10 uveče, dok ne prebrojimo glasove. Ljudi u Srbiji znaju da kada se pojavim ja, ili neko iz SNS, da su ti rezulčtati u glas tačni, mi se ne igramo sa time.

Da ih zamolim da sledeći put ne zloupotrebljavaju državnu imovinu i ne iznose sa fakulteta stolove koji pripadaju svim ljudima u Srbiji i da ih ne koriste u političke svre, to je nezakonito i zabranjeno. Ali nema veze to su naša deca, pa smo progledali kroz prste.

BONUS VIDEO - ŠAMPIONI U FOKUSU: Anđela Vuković - Radoznalost je njena supermoć