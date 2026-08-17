VODENIČKI TOČAK PONOVO SE ZAVRTEO: Na rečici Toplik kod Paraćina obnovljeno porodično nasleđe staro gotovo dva veka (FOTO)

KADA je pre dve godine Anđelka Đorđević (64) obilazila staro porodično imanje u ataru sela Popovac, kod Paraćina, oko dva hektara zemlje bilo je potpuno obraslo šumom, a oronula vodenica na rečici Toplik, napravljena pre skoro dva veka, utonula u zaborav. Već četiri decenije bila je van funkcije, od kad je poslednji rođak koji ju je održavao, preminuo.

Foto: Z. Rašić

Isti potes danas izgleda potpuno nestvarno zahvaljujući odluci koju je preduzmljiva Popovčanka tada donela. Iako godinama ima svoj biznis u Švajcarskoj, dogovorila se sa rođacima koji su suvlasnici imanja, pa su dva hektara postala prelepi prirodni park. U idiličnom ambijentu prepunom zelenila i cveća centralno mesto zauzima obnovljena vodenica "Deda Đorđe" čiji se točak ponovo zavrteo nakon punih 40 godina. Na radost žitelja Popovca i okolnih sela koji bi tu da melju žito, ali i da se susreću, proslavljaju srećne trenutke i druže. A i na radost poštovalaca kulturno-istorijskog nasleđa Petruške oblasti, vrlo značajne u vreme slavne Dušanove i Lazareve Srbije.

- Da nije bilo volje i želje, ništa od ovog ne bi bilo. U Popovcu su nekada radile četiri vodenice, bilo je i manastirskih, ali je naša jedina bila u kakvom-takvom stanju da je mogla da se obnovi i privede nameni. Prema kazivanju starije familije, njen osnivač je naš predak, deda Đorđe. Vodenica je iz 1836. godine, skoro dvesta godina slavi. Ovom obnovom, nadam se, dajem doprinos očuvanju ne samo porodičnog već i petruškog nasleđa, a istovremeno ispunjavam veliku želju svog oca da se ovde ponovo melje žito. Nažalost, moj otac je umro pre 25 godina, ali smo njegovu želju ipak sproveli u delo. Vodenicu smo otvorili 8. avgusta, na njegov rođendan i veliki verski praznik Svetu Petku – priča, za „Novosti“, Anđelka.

I njena želja je da se žito melje i potočara što više koristi. To je već sada moguće, veli ona, ali preostaje da se stručno urade neka najfinija podešavanja točka kako bi kvalitet brašna bio savršen. Sa familijom traži rešenje ko će vodenicu da održava i tu radi. Nekih opcija već ima tako da popovačka vodenička priča, posle decenija tišine, ima novi početak. A sudeći prema ambijentu koji smo zatekli, mlevenje žita neće biti jedini razlog dolaska na ovo rajsko mesto.

Foto: Z. Rašić

I dok se Anđelka nada da je obnovom potočare napravila nešto dobro za porodicu, Popovčane i sve stanovnike paraćinske opštine, Dragan Vučković, čelnik Društva „Petrus“, objašnjava da je petruški kraj, u koji spada i Popovac, tokom istorije imao mnogo aktivnih vodenica i valjarica neophodnih za tadašnje stanovništvo.

- Tu su se mlele žitarice i proizvodilo sukno u koje se narod oblačio. Mnogi i ne znaju da je petruški kraj nekada bio jako naseljen i da tek posle 1600. godine dolazi do osipanja stanovništva. Danas samo Zabrega ima pet aktivnih vodenica u klisuri Crnice, a sad je proradila i ova na Topliku. Zahvaljujući Anđelki i njenim rođacima. Ovo je predivan prostor i ostvarenje jedne jako dobre ideje. Kamo sreće da se obnove i sve ostale vodenice, pa i crkve i manastiri u kraju, te da Petruško vlastelinstvo ponovo stvarno zaživi!

Vučković kaže da se vodenica u Popovcu nalazi odmah ispod nekadašnjeg manastirišta, samo ih jaruga deli. Ceo kraj se zove Komljag i taj lokalitet se najviše pominjao u periodu od 1346. do 1371. godine kao Komljag sa manastirom Svetog Nikole. Podatke o tome nalazimo u ravaničkim poveljama. - Sama reč komljag je latinskog porekla i znači pričešćivanje, tako da je ovo manastirište ili crkvište bilo mesto pričešćivanja, odnosno mesto sretanja sa Gospodom.

A da će vodenica da zaživi, potvrđuje entuzijazam žene koja je glavni pokretač ove porodične priče šireg značaja. Posao u Švajcarskoj prenela je svojoj deci jer je pred penzijom. Još uvek uspešno balansira između Švajcarske i Srbije, mada će rodni Popovac uskoro da prevagne. Uz neizmernu želju da vodenički točak više ne stane....

SVEČANOST U RAJSKOM PARKU

Kako i priliči puštanju u rad vodenice stare 190 godina i okolnog parkovskog prostora kraj bistre rečice, na dan Svete Petke svečanosti u Popovcu je prisustvovao veliki broj meštana sa decom. Unutrašnjost vodenice je osveštana, upriličena je izložba domaćih proizvoda petruškog kraja, uz nastup pevačke grupe iz Zabrege i malih folkloraša iz Buljana. Začin su bile takmičarske čobanske igre, a posebnu pažnju je privuklo bacanje kamena sa ramena.

OŽIVLjAVANjE VODENICA U SRBIJI

Nema preciznih podataka, ali se smatra da je u Srbiji danas aktivno između 100 i 250 vodenica potočara čije očuvanje i revitalizaciju aktivno podržava Društvo vodeničara Srbije. Vodenice oživljavaju ne samo zbog sve veće potražnje za tradicionalno mlevenim integralnim brašnom sa kamenog žrvnja, već i zbog toga što su postale autentične etno-turističke atrakcije. Tokom istorije najveći broj potočara imala je istočna Srbija, dok su danas najpoznatije vodenice u Kolubarskom okrugu.