PRADEDU NIKOLE JOKIĆA JOŠ PAMTE PO JEDNOJ VEŠTINI: U Ivoševcima kod Kistanja svi pričaju koliko je bio umešan (FOTO)

PUT Nikole Jokića od Sombora do Denvera, priča je o talentovanom mladom srpskom košarkašu koji je u sportu kojim se bavi dotakao zvezde. Igra na poziciji centra, a trenutno nastupa za Denver nagetse.

Foto: Igor Marinković

Ponosno, naravno svi ističemo da je prvi Srbin koji je proglašen za najkorisnijeg igrača NBA lige. Nagradu za najboljeg košarkaša najjače košarkaške lige na svetu osvojio je tri puta i to u sezonama 2020/21, 2021/22 i 2023/24. Postavio je i oborio mnoge individualne igračke rekorde u istoriji NBA lige.

Reporteri "Večernjih novosti" koji su nedavno boravili u selu Ivoševci kod Kistanja, saznali su jedan zanimljiv podatak o njegovom pradedi po majci - Stevanu Manojloviću. Njegov prezimenjak Živko, i komšija u ovom prelepom selu u Krajini, otkrio nam je da je Nikolin pradeda Stevan bio izuzetno umešan i vešt u obradi kamena i gradnji od ovog materijala.

Foto: Igor Marinković Ograda i kapija od monolitnog kamena koju je podigao Nikolin pradeda

Pokazao nam je i ogradu, ali i ogromnu kamenu kapiju koju je sam podigao na ulazu u svoje dvorište pre više od 100 godina. Kažu da što je Stevan tada gradio i podigao ostaje za sva vremena.

Foto: Igor Marinković Živko manojlović pored kapije u Ivoševcima koju je izradio Jokićev pradeda

- Pogledajte ovu portu, od četiri masivna, monolitna kamena bloka - pokazao nam je Živko Manojlović kapiju izgrađenu od jednodelnih blokova od kojih svaki teži više stotina kilograma. - Nju je, pre vek i više, izgradio Stevan Manojlović, pradeda po majci Nikole Jokića. Bio je mnogo vešt sa kamenom, na glasu. Njihovi su odavde iz Ivoševaca kolonizirali, u februaru 1946, u Riđicu kod Sombora, ali su Nikolina majka Nikolina, mi je zovemo Beba, i njen brat Zvonko Manojlović dolazili ovde kao deca. Veliki je majstor bio Stevan. Nikola treba da bude ponosan na njega, a i Stevan je negde gore sigurno ponosan na Nikolu.