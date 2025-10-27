ČUVAR SLAVNE NemLAVRE NEMANJIĆA: Arhimandrit Rafailo (Kalik) već 45 godina obnavlja manastir Morača i bdije nad njim

ZAISTA, divni jubileji, a naročito zbog toga što je i kao monah i kao sveštenik, a posebno kao iguman ovu svetu službu služio veoma časno i pošteno i uložio sve svoje sile da ovu svetinju i čuva i obnavlja i ukrašava i unapređuje koliko je god to njemu bilo moguće u teškim vremenima kroz koja je prošao. Ali, slava Bogu, vidimo na našem ocu igumanu da snage i mudrosti i iskustva ima. Neka ga Bog poživi na mnoga blaga leta.

Foto: M. Sekulović

Ovako je arhiepiskop cetinjski i mitropolit crnogorsko-primorski Joanikije besedio nakon svete arhijerejske liturgije u manastiru Morača, na praznik Svetih Sergija i Vakha, povodom jubileja koji proslavlja iguman ove svete obitelji, otac Rafailo (Kalik) - 60 godina svešteničke i 45 godina igumanske službe.

Otac Rafailo, sin ponosnog srpskog Skradina kod Šibenika, u ovu drevnu svetinju došao je kao mladi jeromonah po blagoslovu tadašnjeg blaženopočivšeg mitropolita crnogorsko-primorskog Danila.

- Da čuva ovu svetinju, ovu moračku lavru, a on je ne samo čuvao nego i unapređivao i ukrašavao i svakoga ovde dočekao radosnoga lica. Pre dolaska u ovu svetu obitelj, otac Rafailo je služio Svetom Petru Cetinjskom u njegovom manastiru i bio dobar saradnik blaženopočivšega mitropolita Danila, ali dugo godina i veliki oslonac i podrška našem blaženopočivšem mitropolitu Amfilohiju. Bila je velika čast postati starešina manastira Morača, ali u to vreme bogme bila je i prevelika obaveza. To jeste uvek obaveza, ali možemo zamisliti kako je to bilo pre 40 godina u vreme tvrdog, ateističkog, komunističkog režima, koji je progonio Crkvu sistematski. Međutim, naš otac Rafailo jakog karaktera, jake vere i velike volje, uzeo je krst Hristov i nije se uplašio nego je sa radošću primio tu veliku dužnost i ovu svetinju obnavljao - podsećamo se reči mitropolita Joanikija.

Foto: M. Sekulović

Glasoviti iguman bdi nad svetinjom koju je daleke 1252. godine na platou iznad reke Morače, u kraju koji nosi isto ime, podigao veliki knez ili kralj Stefan Nemanjić, sin Vukanov, unuk Nemanjin, sinovac Svetoga Save. Svetinja je nastala kako bi se narod verom krepio, spremao za bojeve junačke i slovo učio. Kaluđer, koji je najduže bdeo nad lavrom burne istorije, koju su pre njega pisali i igumani ratnici i ljudi od pera. Svi sa Bogom na usnama i u srcu.

- Ovde je uvek svima bilo lepo doći, pre svega na molitvu, jer se u ovom manastiru vršilo redovno sveto bogosluženje o čemu je otac Rafailo vodio strogo računa. Gostoprimstva nije falilo u ovoj drevnoj nemanjićkoj lavri iako to nije bilo lako, ali je otac Rafailo sve svojom mudrošću i velikom energijom nekako pokrivao i nadoknađivao. Tako je ova svetinja za njegovo vreme uvek bila čista, okađena tamjanom, uvek je kandilo gorelo, i uvek je za svakoga dobronamernoga bila otvorena - deo je biranih reči mitropolita Joanikija o delu igumana Rafaila.

Smrt Smail-age Čengića

- ISTORIČARI među sveštenicima pominju ličnosti iz novijeg doba. Božo Mihajlović (monah Simeon), najviše pominje ličnost igumana Dimitrija Radojevića, koji je upravljao manastirom više od 35 godina. On se smatra jednim od glavnih organizatora smaknuća Smail-age Čengića. To je planirano baš ovde, zajedno sa Novicom Cerovićem, koji je iz Tušinje došao i živeo u manastiru. Ovde je grupu koja je pošla sa Cerovićem zakleo, pričestio i blagoslovio iguman Radojević, "dobri pastir" iz Mažuranićevog speva "Smrt Smail-age Čengića" - pričao nam je jednom prilikom otac Rafailo.

U jednom od brojnih razgovora koji je potpisnik ovih redova vodio sa igumanom Rafailom, on se prisećao dana kada ga je otac iz rodne Dalmacije kao dečaka od 14 godina doveo u manastir Ostrog, jer je po njegovom rođenju odredio da bude monah i služi Gospodu.

- Uz pomoć mojih duhovnika oca Lukijana Zečevića, koji me je zamonašio, oca Evstatija, igumana manastira Preobraženja u Ovčar Banji i duhovnika u monaškoj školi, postao sam ovo što jesam danas - zborio je iguman Rafailo, prisećajući se septembra 1981. godine kada je blagoslovom mitropolita Danila došao u manastir Morača gde je ubrzo postavljen za njegovog nastojatelja. - Sa velikim strahom primio sam taj poziv, smatrajući sebe nedostojnim da nasledim svoje prethodnike. Čitajući o istoriji manastira i njegovim nastojateljima, često sam se znao zapitati: Kako ti, oče Rafailo, da naslediš ovakve duhovnike i vitezove?

Kako je iguman isticao, u slavu Gospoda i Presvete Bogorodice, kojoj je ova svetinja posvećena, trudio se koliko je bio u mogućnosti, da nastavi put svojih prethodnika.

- Još uvek se trudim da svojim radom doprinesem da ova svetinja, koja nije bila nimalo u zavidnom stanju kada sam postavljen za nastojatelja, danas sija u svom najlepšem izdanju - zbori arhimandrit Rafailo (85), čovek koji sa bratijom manastira dočekao na destine hiljada namernika.