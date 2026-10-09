NE MORAŠ DA IMAŠ SVE ODGOVORE DA BI KRENUO: Bojana Srdanović progorovila početku svoje karijere i izazovima (FOTO)

PEVAČICA Bojana Srdanović objavila je "Mogu ja", svoju treću pesmu, čiji naslov u prvi plan stavlja veru u sebe i odluku da napravimo korak napred čak i kada nemamo sve odgovore.

Foto: Marko Arsić

Postoje rečenice koje izgovaramo drugima, ali i one koje su nam najpotrebnije kada ih kažemo sebi. „Mogu ja“ pripada ovoj drugoj grupi. Upravo te dve reči Bojana Srdanović izabrala je za naslov svog novog izdanja, kojim nastavlja da gradi sopstveni muzički izraz.

Za Bojanu, poruka koju nosi naslov nije obećanje da će sve biti lako. Ona je podsetnik da sumnja ne mora da bude razlog za odustajanje i da prvi korak često dolazi pre sigurnosti.

- Nekada ti je lakše da nabrojiš sve razloge zbog kojih nešto ne možeš, nego da napraviš prvi korak. Meni te dve reči, ‘mogu ja’, znače da ne moraš da imaš sve odgovore da bi krenuo. Želela bih da svako u ovoj pesmi pronađe nešto svoje. Foto: Marko Arsić

Novo izdanje otvara prostor za lično prepoznavanje. Nekome će naslov zazvučati kao ohrabrenje pred važnu odluku, nekome kao odgovor na tuđu sumnju, a nekome kao rečenica koju dugo nije imao snage da izgovori. Bojana upravo u tom susretu pesme i slušaoca vidi smisao muzike koju želi da stvara.

- Volela bih da moje pesme nekome budu društvo kada ne zna kako da objasni ono što oseća. Ne mora svako da zna moju priču. Mnogo mi je važnije da, dok sluša, prepozna svoju." Mogu ja“ ujedno je i novi korak u njenom prelasku sa takmičarske scene na sopstveni repertoar.

Publika je Bojanu upoznala u trećoj sezoni jednog muzičkog takmičenja, gde se našla među 12 najboljih takmičara. Posle „Mozaika“ i „Dijamanta“, sada predstavlja treću pesmu, sa željom da svakim izdanjem jasnije pokaže ko je kao izvođač.

- U takmičenju čekaš ocenu, komentar i sledeći zadatak. Kada počneš da objavljuješ svoje pesme, shvatiš da sada sam biraš šta želiš da kažeš. To ume da bude strašno, ali je i najlepši deo ovog posla. Želim da ljudi upoznaju mene kroz muziku koju objavljujem - rekla je ona koja je ranije govorila da bi volela da je skandali zaobiđu.

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