HRSKAVA PASTRMKA IZ RERNE: Jednostavno, mirisno i ukusno
Jednostavna za pripremu, lagana i ukusna, a kada je pripremite na ovaj način, dobićete ribu sa divno hrskavom i mirisnom koricom.
Sastojci
- 2 sveže pastrmke
- 2–3 čena belog luka
- svež peršun
- ruzmarin
- maslinovo ulje
- sok od 1 limuna
- so
- biber
- prezle
- crvena mlevena paprika
- vegeta
- još malo maslinovog ulja za prelivanje
- nekoliko kriški limuna
Priprema
Prvo pripremite marinadu. Sitno iseckajte beli luk i peršun, pa ih pomešajte sa ruzmarinom, maslinovim uljem, sokom od jednog limuna, solju i biberom.
Pastrmke dobro premažite pripremljenom marinadom i ostavite ih da odstoje oko dva sata kako bi upile mirise i ukuse.
U jednoj posudi pomešajte prezle, crvenu mlevenu papriku i vegetu. Marinirane pastrmke dobro uvaljajte u pripremljenu smesu.
Tepsiju obložite papirom za pečenje, pa na njega poređajte pastrmke. Prelijte ih sa malo maslinovog ulja i dodajte kriške limuna.
Pecite u prethodno zagrejanoj rerni na 200 °C oko 30 minuta. Vreme pečenja može zavisiti od veličine ribe, pa viljuškom proverite da li je pastrmka pečena.
Poslužite je dok je topla, uz omiljenu salatu, kuvani krompir ili prilog po želji.
Prijatno!
Preporučujemo
TRAKASTA SALATA: Šarena zimnica koja se obožava
09. 09. 2026. u 12:00
OVSENI KOLAČ SA KOKOSOM: Jednostavan za pripremu
08. 09. 2026. u 07:00
SLANI ROLAT OD GOTOVIH KORA: Ukusno predjelo za svaku priliku
07. 09. 2026. u 12:00
GULAŠ SA SVINjETINOM I ŠAMPINjONIMA: Sočan, mirisan i pun ukusa
05. 09. 2026. u 08:00 >> 07:19
Klikni na zvezdicu u gornjem desnom uglu i zaprati Novosti na Google News platformi
TRAMP OBAVEŠTEN O PRISILNOJ MOBILIZACIJI U UKRAJINI: Hitno se oglasio po tom pitanju
AMERIČKI lider Donald Tramp izjavio je da je upoznat sa primerima prisilne mobilizacije u Ukrajini.
02. 09. 2026. u 20:45
Policija nije mogla da veruje šta vidi! Uhapšen nekadašnji prvi čovek formule 1, nosio sačmaru na aerodrom
Neverovatne vesti stižu iz Portugala. Berni Eklston (95), nekadašnji prvi čovek Formule 1, uhapšen je pošto je na aerodromu kod njega pronađena sačmara.
07. 09. 2026. u 18:13
"NE MOGU DA TE GLEDAM!": Oliver Dragojević sa ovom pevačicom nije hteo da nastupa - zato što je Srpkinja (FOTO)
NEKADAŠNjA pevačica Koktel benda Jelena Ristić, svojevremeno je otkrila detalje s koncerta na kojem su nastupali Kemal Monteno i Oliver Dragojević.
09. 09. 2026. u 11:47
Komentari (0)