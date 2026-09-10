Ručak dana

HRSKAVA PASTRMKA IZ RERNE: Jednostavno, mirisno i ukusno

Milena Tomasevic

10. 09. 2026. u 14:00 >> 06:03

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Jednostavna za pripremu, lagana i ukusna, a kada je pripremite na ovaj način, dobićete ribu sa divno hrskavom i mirisnom koricom.

ХРСКАВА ПАСТРМКА ИЗ РЕРНЕ: Једноставно, мирисно и укуснo

FOTO: Novosti

Sastojci

  • 2 sveže pastrmke
  • 2–3 čena belog luka
  • svež peršun
  • ruzmarin
  • maslinovo ulje
  • sok od 1 limuna
  • so
  • biber
  • prezle
  • crvena mlevena paprika
  • vegeta
  • još malo maslinovog ulja za prelivanje
  • nekoliko kriški limuna

Priprema

Prvo pripremite marinadu. Sitno iseckajte beli luk i peršun, pa ih pomešajte sa ruzmarinom, maslinovim uljem, sokom od jednog limuna, solju i biberom.

Pastrmke dobro premažite pripremljenom marinadom i ostavite ih da odstoje oko dva sata kako bi upile mirise i ukuse.

U jednoj posudi pomešajte prezle, crvenu mlevenu papriku i vegetu. Marinirane pastrmke dobro uvaljajte u pripremljenu smesu.

Tepsiju obložite papirom za pečenje, pa na njega poređajte pastrmke. Prelijte ih sa malo maslinovog ulja i dodajte kriške limuna.

Pecite u prethodno zagrejanoj rerni na 200 °C oko 30 minuta. Vreme pečenja može zavisiti od veličine ribe, pa viljuškom proverite da li je pastrmka pečena.

Poslužite je dok je topla, uz omiljenu salatu, kuvani krompir ili prilog po želji.

Prijatno! 

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