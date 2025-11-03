ZDRAVA POSLASTICA OD OVSENIH PAHULJICA I JABUKA: Sladak užitak bez griže savesti

Želite nešto slatko, a da je ipak zdravo? Pripremite ovaj hleb od ovsenih pahuljica, jabuka i suvog grožđa – lagan je, mirisan i pun ukusa. Brzo se pravi, a cela kuća će zamirisati na domaći kolač iz detinjstva.

FOTO: Novosti

Sastojci:

3 jaja

1 šolja ovsenih pahuljica

100 ml vode

2 jabuke

Sok od pola limuna

1 kašičica meda

60 g suvog grožđa

1 kašičica praška za pecivo

Preliv:

3 kašike grčkog jogurta

1 kašika meda

30 gr sitno seckanih suvih kajsija

30 gr mlevenih badema

Priprema:

Umutite jaja, dodajte ovsene pahuljice i vodu, pa ostavite da odstoji 15 minuta. Jabuke kratko prokuvajte sa limunovim sokom, zatim ih ispasirajte u pire. Umešajte ga u smesu, dodajte med, suvo grožđe i prašak za pecivo. Sipajte u kalup obložen papirom za pečenje i pecite oko 50 minuta na 180 °C. Dok se hleb peče, pomešajte sve sastojke za preliv. Kada se hleb ohladi, prelijte ga i poslužite.

Savet:

Uživajte u ovom zdravom hlebu punom prirodnih ukusa, vlakana i energije – idealan je za doručak ili laganu užinu.

Uživajte!