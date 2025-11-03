ZDRAVA POSLASTICA OD OVSENIH PAHULJICA I JABUKA: Sladak užitak bez griže savesti
Želite nešto slatko, a da je ipak zdravo? Pripremite ovaj hleb od ovsenih pahuljica, jabuka i suvog grožđa – lagan je, mirisan i pun ukusa. Brzo se pravi, a cela kuća će zamirisati na domaći kolač iz detinjstva.
Sastojci:
- 3 jaja
- 1 šolja ovsenih pahuljica
- 100 ml vode
- 2 jabuke
- Sok od pola limuna
- 1 kašičica meda
- 60 g suvog grožđa
- 1 kašičica praška za pecivo
Preliv:
- 3 kašike grčkog jogurta
- 1 kašika meda
- 30 gr sitno seckanih suvih kajsija
- 30 gr mlevenih badema
Priprema:
Umutite jaja, dodajte ovsene pahuljice i vodu, pa ostavite da odstoji 15 minuta. Jabuke kratko prokuvajte sa limunovim sokom, zatim ih ispasirajte u pire. Umešajte ga u smesu, dodajte med, suvo grožđe i prašak za pecivo. Sipajte u kalup obložen papirom za pečenje i pecite oko 50 minuta na 180 °C. Dok se hleb peče, pomešajte sve sastojke za preliv. Kada se hleb ohladi, prelijte ga i poslužite.
Savet:
Uživajte u ovom zdravom hlebu punom prirodnih ukusa, vlakana i energije – idealan je za doručak ili laganu užinu.
Uživajte!
