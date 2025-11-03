SALATA OD PEČENIH PAPRIKA I PATLIDŽANA: Recept za lagano predjelo
Ukusna i aromatična salata koja će obogatiti svaku zimsku trpezu. Odlična je kao lagano predjelo ili prilog uz glavno jelo, a naročito prija uz domaći hleb i sir.
Sastojci:
- 8 kom pečenih paprika
- 1 kom pečeni patlidžan
- 4 čena belog luka
- 300 gr feta sira ili sir po izboru
- svež peršun
- so, biber
- ulje
- sirće
- pečeni susam
Priprema:
Pečene paprike očistiti, oprati i osušiti kuhinjskim ubrusom. Iseckati na trakice ili kockice. Patlidžan oguliti, posoliti i ostaviti pola sata da pusti gorčinu. Potom isprati toplom vodom, osušiti, iseći na kolutove i ispeći u rerni na papiru za pečenje. Kada se prohladi, iseći na kockice. Sir iseći na sitne kockice. U manjoj činiji pomešati ulje, sirće, sitno iseckan peršun i beli luk. Preliti pripremljenu papriku i patlidžan ovim prelivom, posoliti i pobiberiti, pa sve dobro izmešati. Dodati sir i pečeni susam. Salatu dobro ohladiti pre služenja.
Prijatno!
