Salate i čorbe

SALATA OD PEČENIH PAPRIKA I PATLIDŽANA: Recept za lagano predjelo

Milena Tomasevic

03. 11. 2025. u 13:00

Ukusna i aromatična salata koja će obogatiti svaku zimsku trpezu. Odlična je kao lagano predjelo ili prilog uz glavno jelo, a naročito prija uz domaći hleb i sir.

САЛАТА ОД ПЕЧЕНИХ ПАПРИКА И ПАТЛИЏАНА: Рецепт за лагано предјело

FOTO: Novosti

Sastojci:

  • 8 kom pečenih paprika
  • 1 kom pečeni patlidžan
  • 4 čena belog luka
  • 300 gr feta sira ili sir po izboru
  • svež peršun
  • so, biber
  • ulje
  • sirće 
  • pečeni susam

Priprema:

Pečene paprike očistiti, oprati i osušiti kuhinjskim ubrusom. Iseckati na trakice ili kockice. Patlidžan oguliti, posoliti i ostaviti pola sata da pusti gorčinu. Potom isprati toplom vodom, osušiti, iseći na kolutove i ispeći u rerni na papiru za pečenje. Kada se prohladi, iseći na kockice.  Sir iseći na sitne kockice. U manjoj činiji pomešati ulje, sirće, sitno iseckan  peršun i  beli luk. Preliti pripremljenu papriku i patlidžan ovim prelivom, posoliti i pobiberiti, pa sve dobro izmešati. Dodati  sir i pečeni susam.  Salatu dobro ohladiti pre služenja.

Prijatno!

