TAJNA BUGARSKOG RECEPTA ZA SAVRŠEN KISELI KUPUS: Zbog ovog trika će biti najukusniji - nikad vam se neće kvariti

DOMAĆICE iz Bugarske poznate su po jednom posebnom triku koji koriste generacijama: osim odgovarajuće količine soli, u bure dodaju i ječam.

Foto: Shutterstock

U našim krajevima priprema zimnice nije samo način da se sačuva hrana – to je deo tradicije, porodičnog nasleđa i znak da se spremamo za dolazak zime. Svaka kuća ima svoj recept za kiseljenje kupusa.

Tajna bugarskog recepta za savršen kiseli kupus

Prema rečima bugarskih domaćica, ječam je ključna namirnica jer ubrzava i poboljšava proces fermentacije, dajući kupusu puniji ukus i prijatniju teksturu.

Istovremeno, naglašavaju koliko je odnos soli važan za uspeh: so deluje kao prirodni konzervans koji štiti kupus i kontroliše fermentaciju.

Ako je soli premalo, kupus će se brzo usoliti, ali i pokvariti. Ako je, pak, ima previše, proces će se usporiti, a krajnji rezultat neće biti zadovoljavajući. Balans između ove dve mere i dodatak malo ječma – to je, prema Bugarkama, formula za savršen kiseli kupus.

Prema iskustvu domaćica iz Bugarske, postoji jednostavna, ali proverena kombinacija sastojaka koja garantuje uspeh.

Potrebno je:

50 kg belog kupusa (čvrste, srednje glavice)

2–4 glavice crvenog kupusa (za blago ružičastu nijansu)

1,6 kg soli

20 litara vode

1–2 šake ječma

Postupak pripreme

Skinite spoljne listove sa glavica i zasecite donji deo u obliku krsta — to pomaže da se kupus ravnomerno ukiseli.

Na dno bureta stavite ječam, koji pospešuje proces fermentacije i doprinosi boljem ukusu i hrskavosti kupusa.

Poređajte glavice u bure ili veću kacu, vodeći računa da budu čvrsto složene.

Ugrejte 20 litara vode, dodajte so i mešajte dok se ne rastvori. Kada se tečnost ohladi, procedite je kroz gazu i prelijte kupus tako da sve glavice budu potpuno potopljene.

Pokrijte bure poklopcem i ostavite ga na hladnom mestu, gde je temperatura između 10 i 12 stepeni.

Posle nekoliko nedelja, kupus će biti savršeno ukiseljen – hrskav, mirisan i spreman za zimsku trpezu.

(Informer)

BONUS VIDEO