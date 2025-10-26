SALATA OD PILETINE, CRVENOG LUKA I KUKURUZA: Lagana, sočna i puna ukusa
Ova osvežavajuća, ali zasitna salata savršeno spaja sočnu piletinu, blago pikantan luk i slatkasti kukuruz.
Idealna je kao zdrav ručak, brza večera ili jelo za druženje sa prijateljima. Servirajte je blago ohlađenu — biće hit na svakom stolu!
Sastojci:
Za salatu:
- 2 pileća filea
- 1 mali crveni luk
- 1 šolja konzerviranog kukuruza (oceđenog)
- 1 šolja rendane rotkvice ili bele rotkvice
- 2 kašike seckanog peršuna
- 2 kašike sušenih brusnica (po želji)
- so, biber, slatka paprika, granulirani beli luk – za začine
- 1 kašika ulja za prženje
Za preliv:
- 4 kašike majoneza
- 2 kašike običnog jogurta
- 1 kašičica senfa
- so i biber po ukusu
Priprema:
Pileći file isecite na kockice, začinite solju, biberom, paprikom i belim lukom. Ispržite na vrelom ulju do zlatne boje, a zatim ostavite da se prohladi. Tanko iseckajte crveni luk i izrendajte rotkvice. U velikoj činiji pomešajte ohlađenu piletinu, kukuruz, luk, rotkvice, peršun i brusnice. Posebno izmešajte majonez, jogurt i senf. Začinite po ukusu. Prelijte salatu prelivom, dobro promešajte i ostavite u frižideru 15 minuta pre služenja.
Uživajte!
