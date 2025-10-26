Salate i čorbe

SALATA OD PILETINE, CRVENOG LUKA I KUKURUZA: Lagana, sočna i puna ukusa

Milena Tomasevic

26. 10. 2025. u 10:00

Ova osvežavajuća, ali zasitna salata savršeno spaja sočnu piletinu, blago pikantan luk i slatkasti kukuruz.

САЛАТА ОД ПИЛЕТИНЕ, ЦРВЕНОГ ЛУКА И КУКУРУЗА: Лагана, сочна и пуна укуса

FOTO: Novosti

Idealna je kao zdrav ručak, brza večera ili jelo za druženje sa prijateljima. Servirajte je blago ohlađenu — biće hit na svakom stolu!

Sastojci:

Za salatu:

  • 2 pileća filea
  • 1 mali crveni luk
  • 1 šolja konzerviranog kukuruza (oceđenog)
  • 1 šolja rendane rotkvice ili bele rotkvice
  • 2 kašike seckanog peršuna
  • 2 kašike sušenih brusnica (po želji)
  • so, biber, slatka paprika, granulirani beli luk – za začine
  • 1 kašika ulja za prženje

Za preliv:

  • 4 kašike majoneza
  • 2 kašike običnog jogurta
  • 1 kašičica senfa
  • so i biber po ukusu

Priprema:

Pileći file isecite na kockice, začinite solju, biberom, paprikom i belim lukom. Ispržite na vrelom ulju do zlatne boje, a zatim ostavite da se prohladi. Tanko iseckajte crveni luk i izrendajte rotkvice. U velikoj činiji pomešajte ohlađenu piletinu, kukuruz, luk, rotkvice, peršun i brusnice. Posebno izmešajte majonez, jogurt i senf. Začinite po ukusu. Prelijte salatu prelivom, dobro promešajte i ostavite u frižideru 15 minuta pre služenja.

Uživajte!

