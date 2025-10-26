SALATA OD PILETINE, CRVENOG LUKA I KUKURUZA: Lagana, sočna i puna ukusa

Ova osvežavajuća, ali zasitna salata savršeno spaja sočnu piletinu, blago pikantan luk i slatkasti kukuruz.

FOTO: Novosti

Idealna je kao zdrav ručak, brza večera ili jelo za druženje sa prijateljima. Servirajte je blago ohlađenu — biće hit na svakom stolu!

Sastojci:

Za salatu:

2 pileća filea

1 mali crveni luk

1 šolja konzerviranog kukuruza (oceđenog)

1 šolja rendane rotkvice ili bele rotkvice

2 kašike seckanog peršuna

2 kašike sušenih brusnica (po želji)

so, biber, slatka paprika, granulirani beli luk – za začine

1 kašika ulja za prženje

Za preliv:

4 kašike majoneza

2 kašike običnog jogurta

1 kašičica senfa

so i biber po ukusu

Priprema:

Pileći file isecite na kockice, začinite solju, biberom, paprikom i belim lukom. Ispržite na vrelom ulju do zlatne boje, a zatim ostavite da se prohladi. Tanko iseckajte crveni luk i izrendajte rotkvice. U velikoj činiji pomešajte ohlađenu piletinu, kukuruz, luk, rotkvice, peršun i brusnice. Posebno izmešajte majonez, jogurt i senf. Začinite po ukusu. Prelijte salatu prelivom, dobro promešajte i ostavite u frižideru 15 minuta pre služenja.

Uživajte!