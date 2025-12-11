Tip fudbal

OBA TIMA DAJU GOL: Evo današnjih predloga za igru "GG"

В.М.

11. 12. 2025. u 12:22

IZDVOJILI smo vam nekoliko mečeva na kojima se očekuje da obe ekipe zatresu mrežu protivnika.

ОБА ТИМА ДАЈУ ГОЛ: Ево данашњих предлога за игру ГГ

Četvrtak

18.45 Dinamo Z. - Betis GG (1,66)

18.45 Midtjiland - Genk GG (1,55)
21.00 Aberdin - Strazbur GG (1,77)

Ukupna kvota: 4,55

