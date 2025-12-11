BEZ IKSA NEMA FIKSA: Tri predloga za mečeve na kojima verujemo da neće biti pobednika
TIP vam je za danas sastavio tiket napravljen isključivo od "ikseva" sa mečeva širom Evrope.
Četvrtak
18.45 Samsunspor - AEK X (3,25)
18.45 Noa - Legija V. X (3,40)
Ukupna kvota: 35,36
