UHAPŠEN VOZAČ KAMIONA U NIŠU KOJI JE POKOSIO STARICU: Kamiondžija pobegao sa lica mesta, a nesrećna žena preminula

PRIPADNICI Ministarstva unutrašnjih poslova u Nišu, po nalogu Osnovnog javnog tužilaštva u Nišu, uhapsili su G. P. (58) iz okoline Leskovca, zbog postojanja osnova sumnje da je izvršio krivična dela teško delo protiv bezbednosti javnog saobraćaja i nepružanje pomoći licu povređenom u saobraćajnoj nezgodi.

Foto: pixabay

On se sumnjiči da je juče, na Matejevačkom putu u Nišu, upravljajući kamionom, van pešačkog prelaza, udario sedamdesetdevetogodišnju ženu, a potom se udaljio.

Sedamdesetdevetogodišnja žena je od zadobijenih povreda preminula.

Brzim i efikasnim radom policija je identifikovala i pronašla osumnjičenog vozača.

Osumnjičenom je određeno zadržavanje do 48 časova i on će, uz krivičnu prijavu, biti priveden osnovnom javnom tužiocu u Nišu.

Podsetimo, u ulici u kojoj se desila nesreća jedan kamion je oko 16 časova odšlepan uz pomoć velikog vučnog vozila u pratnji dva automobila policije.

Nezvanično se saznaje da se saobraćajna nesreća desila van pešačkog prelaza, ali će svi detalji biti zvanično poznati po okončanju istrage.

U toku je rad na rasvetljavanju svih okolnosti ovog tragičnog događaja.

(Blic)

BONUS VIDEO:

SMRSKANA VOZILA I TELO NA PUTU: Teška saobraćajna nesreća na Čukarici