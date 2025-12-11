TIP ostali sportovi

NBA TIKET: Tipovi iz najjače košarkaške lige sveta

В.М.

11. 12. 2025. u 12:30

KAKO bi polufinalisti NBA kupa odmorili pred put u Vegas, na teren se vraćaju ostali timovi NBA lige, evo naših večerašnjih predloga.

НБА ТИКЕТ: Типови из најјаче кошаркашке лиге света

Foto Profimedia

NBA

2.00 Hjuston rokets - LA klipers hendikep poena 1 (-5,5) (1,58)

2.00 Nju Orleans pelikans - Portland trejlblejzers 1 (2,45)
2.00 Milvoki baks - Boston seltiks +220,5 poena (1,50)
4.00 Sakramento kings - Denver nagets hendikep poena 2 (5,5) (1,50)

Ukupna kvota: 9,00

BONUS VIDEO - ŠAMPIONI U FOKUSU: Anđela Vuković | Radoznalost je njena supermoć

Preuzmite našu aplikaciju za ljubitelje klađenja

Preporučujemo

Pratite vesti prema vašim interesovanjima

Novosti Google News
Tagovi

Drugi pišu

Pročitajte više

Komentari (0)

Ostavi komentar

Najnovije iz rubrike

Politika
Tenis
Fudbal
Kada je keš/refinansirajući kredit najbolja opcija za vas i kakve opcije nude banke u Srbiji?

Kada je keš/refinansirajući kredit najbolja opcija za vas i kakve opcije nude banke u Srbiji?