Laž u programu uživo! Čović izmišlja pričice za laku noć, ali ga poklapaju dokumenta

Nova blamaža predsednika KSS dovedenog iz FMP-a

FOTO TANJUG/MILOŠ MILIVOJEVIĆ

Nebojša Čović tone sve dublje u svom rukovođenju Košarkaškim savezom Srbije, a njegove odluke ne razumeju ni dojučerašnji sledbenici, kao i šarene laže koji prosipa po televizijama.

Dugogodišnji entuzijasti u KSS jedan za drugim napuštali su Savez i to pod pritiskom, zastrašivanjem i ucenama - druga Čovketa. Onog istog koji je "slučajno" sa računa KSS prebacio sinu 10 miliona dinara.



Em što je rodbinskim vezama tužio KSS, odnosno samog sebe, kao i da se dopisivao sam sa sobom, ponovo je trenutnu funkciju i reprezentaciju Srbije, “zloupotrebio” za lični interes i promociju. I to u programu uživo, na gostovanju na jednoj beogradskoj televiziji.

Ali, tu se tek upetljao u sopstvenu mrežu laži!



- Na Skupštini KSS se Partizan uzdržao u glasanju za novi Statut. Tu je bio i Nemanja Vasiljević, sadašnji direktor Crvene zvezde. On je glasao za taj statut i još je pitao na toj famoznoj skupštini da li Crvena zvezda može ima svog člana u Upravnom odboru - ironično objašnjava Čović i dopunjuje kako je i Vasiljevića doveo u Zvezdu.

Onda je Čović nastavio u istom ritmu:



- Pa odakle sam ja došao?



I lupio sam sebi rampu. Zaboravio je da nije zaseo u fotelju na predlog Crvene zvezde već svog FMP-a. To znaju i ptice na grani.



Prva uživo LAŽ.

U istoj televizijskoj emisiji je tvrdio da je on doveo Nemanju Vasiljevića u KSS. Ali...



Zapisnik sa te Četvrte redovne sednice Skupštine KSS, odžane 19. aprila 2023. u Beogradu, govori nešto sasvim drugo. Po tom zapisniku, broj 226/1/1, stoji da je "prispeo dopis Košarkaškog saveza Beograda o imenovanju Nemanje Vasiljevića za delegata Skupštine KSS umesto Filipa Sunturlića". I Skupština KSS ga je verifikovala. Opet, nigde Čovića.Druga LAŽ u programu uživo.Mogao bi Čović da se zapita da li je postao partizanovac jer su svi dokazi protiv njega potpuno jasni i evidentirani crno na belo.