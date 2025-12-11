PREDSEDNIK VUČIĆ PODSETIO NA NEMILE DOGAĐAJE U NIŠU: "Znaju da kradu toalet papir u Skupštini, ali ne i da dovedu investitore"
PREDSEDNIK Srbije se obraća građanima iz Niša.
Predsednik Aleksandar Vučić je podsetio na nemile događaje u Nišu i rekao da to više ne sme da se ponovi.
- Evo šta ste uradili u Medijani, kažite šta ste uradili? Koliko su investitora doveli. Ja odem u Davos, jedini koji ide da sluša sve, i da ljudima kažem dođite u Srbiju. Ariston sam doveo iz Davosa, na moje ime i moj ugled su došli u Niš. Znaju da kradu toalet papir u Skupštini, ali ne i da dovedu investitore. Kada se stvari racionalizuju, onda to ljudi vide sve drugačije. Jesu nekada Nišlije mislile da ljudi mogu da idu besplatno prevozom i da dobijaju besplatne udžbenike.
