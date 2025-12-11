SVAKODNEVNO RADIMO I GRADIMO KAKO BI NAŠI GRAĐANI TE 2027. GODINE MOGLI DA BUDU PONOSNI! Oglasio se ministar Siniša Mali

MINISTAR finansija Siniša Mali imao je sastanak sa renomiranim međunarodnim stručnjakom za organizaciju svetskih izložbi Tošiom Nakamurom iz Japana, koji je bio generalni sekretar EXPO 2005 u Aičiju.

Foto: Printskrin Instagram/mali_sinisa

Uvek nam je dragoceno da čujemo iskustva ljudi koji su učestvovali u organizaciji ovakvih događaja, i koji mogu “iz prve ruke” da nam prenesu svoja iskustva, kao i koji su to najveći izazovi i problemi sa kojima su se susretali, kako ne bismo ponavljali iste greške.

S obzirom na to da imamo već 129 potvrđenih zemalja koje će učestvovati, očekujemo da ovo bude jedna od najuspešniji specijalizovanih Expo izložbi ikada održanih u svetu. To je najveća prilika za našu zemlju da na pravi način predstavi svoje ljude, svoje potencijale, našu kulturu… Ali i prilika da nastavimo sa reformama koje smo započeli.

-Drago mi je što je gospodin Nakamura potvrdio da će Srbija organizacijom ovog događaja dobiti novu međunarodnu vrednost, jer to upravo i jeste značaj Expo izložbe. Takođe, ono što gospodin Nakamura često ističe je da je sva infrastruktura koja je izgrađena za Expo, bilo da se radi o auto-putu ili proširenju aerodroma, ostala na korist građanima i doprinela razvoju grada. To upravo jeste dodatna važnost Expa, što je on kod nas pokrenuo neke projekte na koje se dugo čekalo, kao što je na primer nova železnička pruga od aerodroma, ali i projekte poput novih muzeja itd…

Svakodnevno radimo i gradimo kako bi naši građani te 2027. godine mogli da budu ponosni! - poručio je Mali.