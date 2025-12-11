Prvotimci FK Vojvodine podržali 85. MaxBet akciju davanja krvi “Život je krv”

MaxBet Arena u Novom Sadu bila je mesto solidarnosti i zajedništva, gde su se danas, uz podršku prvotimaca FK Vojvodina, okupili ljubitelji sporta sa istim ciljem – da doniranjem krvi pomognu onima kojima je ona životno važna.

Foto: Promo

U takvoj atmosferi održana je još jedna u nizu MaxBet akcija dobrovoljnog davanja krvi „Život je krv“, kojoj se odazvalo 95 davalaca dok je prikupljeno 84 jedinice krvi kojima je moguće spasiti više od 250 života.

"Akcija ‘Život je krv" još jednom je potvrdila opredeljenje kompanije MaxBet da humanost i solidarnost budu u centru naših aktivnosti i ulaganja u zajednicu. Svaki davalac krvi, kao i podrška FK Vojvodina, potvrđuju koliko je zajednička akcija značajna za one kojima je pomoć potrebna. Kada se kompanija MaxBet, sportski klub i građani udruže, rezultat su konkretna pomoć i jasna poruka da zajednica brine o svojim članovima“, izjavio je Savo Bakmaz, generalni direktor kompanije MaxBet.

Foto: Promo

U saradnji sa nadležnim zdravstvenim institucijama, događaj su podržali i prvotimci FK Vojvodina – Stefan Bukinac, Lazar Ranđelović i Milutin Vidosavljević, koji su svojim prisustvom dodatno skrenuli pažnju javnosti na značaj dobrovoljnog davanja krvi. Mladi sportisti istakli su da im je veliko zadovoljstvo što su imali priliku da podrže akciju dobrovoljnog davanja krvi „Život je krv“ i na taj način doprinesu humanijem društvu. Naglasili su da sportisti imaju odgovornost da svojim primerom podstaknu sugrađane na solidarnost i brigu jednih o drugima, posebno kada je reč o nečemu što doslovno spašava živote.

Foto: Promo

U znak zahvalnosti davaocima krvi, uručeni su im simbolični pokloni. Prvih 20 davaoca dobilo je i po dve karte za VIP galeriju utakmice FK Vojvodina – OFK Beograd.

Do sada je organizovano 85 akcija dobrovoljnog davanja krvi, prikupljeno je 11.190 jedinica i time podržano spašavanje više od 33.000 života. Akcija „Život je krv“ je tokom 2025. godine obuhvatila pored Srbije, i Crnu Goru, Severnu Makedoniju i Bosnu i Hercegovinu.

Foto: Promo

O kompaniji MaxBet:

