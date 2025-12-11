"MENI ĆE TO DA BUDE KRUNA KARIJERE" Vučić o navodima da bi TOK mogao da ga optuži u predmetu "Generalštab"

NA pitanje o navodima da bi Tužilaštvo za organizovani kriminal moglo da ga optuži u predmetu „Generalštab“, predsednik Vučić je rekao da se takvoj mogućnosti iskreno raduje i da bi to, kako navodi, smatrao „krunom karijere“.

O najavama da će Tužilaštvo za organizovani kriminal da optuži njega za Generalštab, Vučić kaže:

- Ne znam, čuo sam da je Informer objavio. Nemam tu informaciju. Ja se tome najiskrenije radujem. Bilo bi fer da tu optužnicu podignu protiv mene. Lepo, nemojte da lažete, podignite odmah protiv mene. Meni će to da bude kruna karijere. Moja nada najveća je da moje nasleđe bude ovo što smo uradili i izaradili, da možemo da sačuvamo mir, da možemo da napredujemo. Meni je preostalo samo to da se vidi i formalno pravno kako sam bio progonjen, zato što sam radio u nemogućim usloivima. Svakome sam kriv za sve. Kriv sam i za prečku Peđe Mijatovića. Mijatović je bio duhovit, on mi je poslao poruku, kaže - ja se sve ove godine pitam, kako je lopta završila na prečki. Sad sam našao rešenje. Kriv sam i za Obradovića, bio sam kriv Zvezdinim navijačima kada sam pomagao da dođe u Partizan, a jesam. Jer su govorili to Vučić hoće da Partizan bude uspešniji od Zvezde, da bi dobio izbore. Kriv sam i da je namerno Zvezda izgubila od Vojvodine. Ja se živ pojeo, zvao sam Terzića tri puta. Ma ne, ti si to namestio. Hoću da kažem kakve veze išta ima. Ovi se nisu šalili, stvarno mislili da sam ja kriv za superćelijsku oluju. Jedan biznismen iz Slovenije došao i kaže ima mnogo prijatelja ovde, oni su uglavnom protiv mene. Zašto? Kažu – pa ne mogu da ga gledam, samo da to đubre više ne gledam. Morao sam da prođem kroz to da sam ubijao decu u majčinim rukama, i oni kao - baš je stativ. Sram vas bilo, lažovi bedni. Nizašta se nisu izvinuli, niti je meni to potrebno. Zato bih ja voleo da me gone za Generalštab, jer mislim da je to jedan izuzetan projekat za celu Srbiju. Njih najviše brine što znaju da bih sudio ja njima, a ne oni meni. To bi bilo najzanimljivije suđenje u istoriji Srbije. Učiniću sve, ako podignu protiv nas 5,6, sve ostale ću da pomilujem, neka bude samo protiv mene. Evo me, spreman, dolazim gde kažete. Sudiće nam srpski narod svima zajedno - poručio je.