LEPINJE IZ RERNE: Lagan obrok koji osvaja na prvi zalogaj!

Sočne iznutra, lepo zapečene spolja i pune ukusa, idealne su za ručak, večeru ili lagani obrok kada želite nešto domaće, a da ne provedete mnogo vremena u kuhinji.

FOTO: Novosti

Sastojci

150 gr krompira

100 gr tikvica

80 gr šargarepe

88 gr sira sa manjim udelom masti

1 paradajz

20 gr pšeničnog brašna

1 jaje (oko 50 g)

so, biber i suvi beli luk po ukusu

Priprema

Krompir, tikvice i šargarepu oljuštite po potrebi, pa ih narendajte na krupnoj strani rendeta. Dobro ih ocedite od viška tečnosti.

U posudi pomešajte narendano povrće sa jajetom, brašnom, solju, biberom i suvim belim lukom.

Pleh obložite papirom za pečenje, pa smesu podelite na dva dela i oblikujte dve lepinje.

Preko svake lepinje rasporedite sir isečen na tanke listiće, a zatim dodajte paradajz isečen na kolutove.

Pecite u prethodno zagrejanoj rerni na 180 °C oko 25–30 minuta, dok lepinje ne dobiju lepu zlatnu boju i ne budu dobro pečene.

Poslužite ih tople, uz svežu salatu ili jogurt, i uživajte u jednostavnom, domaćem obroku!

Prijatno!