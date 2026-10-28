LEPINJE IZ RERNE: Lagan obrok koji osvaja na prvi zalogaj!
Sočne iznutra, lepo zapečene spolja i pune ukusa, idealne su za ručak, večeru ili lagani obrok kada želite nešto domaće, a da ne provedete mnogo vremena u kuhinji.
Sastojci
150 gr krompira
100 gr tikvica
80 gr šargarepe
88 gr sira sa manjim udelom masti
1 paradajz
20 gr pšeničnog brašna
1 jaje (oko 50 g)
so, biber i suvi beli luk po ukusu
Priprema
Krompir, tikvice i šargarepu oljuštite po potrebi, pa ih narendajte na krupnoj strani rendeta. Dobro ih ocedite od viška tečnosti.
U posudi pomešajte narendano povrće sa jajetom, brašnom, solju, biberom i suvim belim lukom.
Pleh obložite papirom za pečenje, pa smesu podelite na dva dela i oblikujte dve lepinje.
Preko svake lepinje rasporedite sir isečen na tanke listiće, a zatim dodajte paradajz isečen na kolutove.
Pecite u prethodno zagrejanoj rerni na 180 °C oko 25–30 minuta, dok lepinje ne dobiju lepu zlatnu boju i ne budu dobro pečene.
Poslužite ih tople, uz svežu salatu ili jogurt, i uživajte u jednostavnom, domaćem obroku!
Prijatno!
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