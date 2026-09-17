DAME PONOVO OSVOJILE MAKSIMALNIH 4:0 - Momci pobedili Turkimestan sa 3:1 na šahovskoj olimpijadi
DANAS je u Samarkandu odigrano 2, kolo na šahovskoj Olimpijadi.
Naše dame nastavljaju turnir još jednom ubedljivom, maksimalnom pobedom, 4:0.
Ovoga puta savladana je ekipa Škotske, a odmarala je Alina Bivol.
Meč nije bio naročito intesantan, očekivana nadmoć naših dama, jedino je Sofia Pogorelskih u momentu imala slabiju poziciju, međutim u zapletu naša šahistkinja se snašla mnogo bolje i donela četvrti poen našoj reprezentaciji.
Kada su momci u pitanju Turkmenistan se pokazao kao vrlo trvrda ekipa.
Iako je Sarana na prvoj tabli brzo i lako doneo prvi poen za našu reprezentaciju, na preostale tri table pozicije su bile potpuno izjednačene.
Ipak, Predke zapada u ozbljne poteškoće, nije mnogo nedostajalo da partija ode na stranu naših takmaca, ali velemajstor je velemajstor!
Dočekao je grešku protivnika i partiju odveo u remi ponavljanjem poteza.
Na trećoj tabli dugo se vodio rovovski rat, pokušavao je Velja Ivić na sve načine da dođe do prednosti što mu je konačno pošlo za rukom u dalekoj završnici, koristi grešku protivnika i donosi pobedu našoj reprezentaciji.
Konačno, poslednja partija završava remijem, Bojan Maksimović ne može da dođe do prednosti u završnici sa materijalnom neravnotežom, naime naš velemastor ima dve figure za topa, međutim pozicija je takva da se više od remije nije moglo. Srbija- Turkmenistan 3.1.
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