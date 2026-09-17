Društvo

DAME PONOVO OSVOJILE MAKSIMALNIH 4:0 - Momci pobedili Turkimestan sa 3:1 na šahovskoj olimpijadi

В.Н.

17. 09. 2026. u 18:02

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DANAS je u Samarkandu odigrano 2, kolo na šahovskoj Olimpijadi.

ДАМЕ ПОНОВО ОСВОЈИЛЕ МАКСИМАЛНИХ 4:0 - Момци победили Туркиместан са 3:1 на шаховској олимпијади

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Naše dame nastavljaju turnir još jednom ubedljivom, maksimalnom pobedom, 4:0. 

Ovoga puta savladana je ekipa Škotske, a odmarala je Alina Bivol.

Meč nije bio naročito intesantan, očekivana nadmoć naših dama, jedino je Sofia Pogorelskih u momentu imala slabiju poziciju, međutim u zapletu naša šahistkinja se snašla mnogo bolje i donela četvrti poen našoj reprezentaciji.

 Kada su momci u pitanju Turkmenistan se pokazao kao vrlo trvrda ekipa.

Iako je Sarana na prvoj tabli brzo i lako doneo prvi poen za našu reprezentaciju, na preostale tri table pozicije su bile potpuno izjednačene.

Ipak, Predke zapada u ozbljne poteškoće, nije mnogo nedostajalo da partija ode na stranu naših takmaca, ali velemajstor je velemajstor!

Dočekao je grešku protivnika i partiju odveo u remi ponavljanjem poteza.

Na trećoj tabli dugo se vodio rovovski rat, pokušavao je Velja Ivić na sve načine da dođe do prednosti što mu je konačno pošlo za rukom u dalekoj završnici, koristi grešku protivnika i donosi pobedu našoj reprezentaciji.

Konačno, poslednja partija završava remijem, Bojan Maksimović  ne može da dođe do prednosti u završnici sa materijalnom neravnotežom, naime naš velemastor ima dve figure za topa, međutim pozicija je takva da se više od remije nije moglo. Srbija- Turkmenistan 3.1.

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