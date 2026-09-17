ALARM U PENTAGONU, KINEZI SU IH PRITISLI DO ZIDA! Lokid Martin predstavio čelično čudo: Ovo oružje mora da spase Ameriku!

KOMPANIJA "Lokid Martin" predstavila je detalje o raketi vazduh-vazduh nove generacije koja je razvijena sa ciljem suprotstavljanja "pretnjama" iz Kine, i u skladu sa novim sporazumom sa Ministarstvom odbrane o povećanju proizvodnje, dok Pentagon obnavlja zalihe municije.

Foto: militarywatchmagazine.com

Sukobi su iscrpili zalihe raketa SAD i njihovih saveznika, što je podstaklo napore za brzu nabavku jeftinijeg oružja za precizne udare velikog dometa.

Raketa, poznata kao AIM-260 JATM, godinama je razvijana u tajnosti kao odgovor američke vojske na kineske pretnje iz vazdušnog prostora koje podrazumevaju dejstva velikog dometa.

Iz kompanije navode da ovo oružje nudi veći domet i efikasnost u odnosu na postojeće rakete vazduh-vazduh, što predstavlja prednost u borbi protiv kineskih lovačkih aviona poput modela J-20.

Raketa AIM-260 koristiće se na "stelt" lovcima kao što su F-22 "raptor" i F-35, navodi Rojters.

"JATM predstavlja jednu od najvažnijih sposobnosti naše zemlje za ostvarivanje prevlasti u vazdušnom prostoru, ali zbog poverljive prirode programa, to je ujedno i priča koju do sada nismo mogli da ispričamo", izjavio je Tim Kejhil iz "Lokida". "Ponosni smo što konačno možemo da govorimo o izuzetnom radu koji stoji iza ove rakete i o tome kako sarađujemo sa vladom SAD na brzom povećanju obima proizvodnje."

Australija je već najavila kupovinu raketa JATM u vrednosti od oko 521 milion dolara. Količina i pojedinačna cena nisu obelodanjeni.

AIM-260 JATM

Dostupni podaci o programu ukazuju na Brzinu od oko 5 maha i domet veći od 120 milja (oko 193 km), dok su se ranije procene kretale u rasponu od najmanje 160 km do više od 180–200 km; Ipak, nijednu od ovih vrednosti ne treba smatrati potvrđenim maksimalnim borbenim dometom. Još jedan pokazatelj pružaju zahtevi za testiranje: poređenje sprovedeno u zoni za testiranje vazduhoplovne baze Eglin (Eglin AFB) pokazalo je da krug dometa rakete JATM ima otprilike dvostruko veći poluprečnik od odgovarajućeg kruga testiranja rakete AMRAAM, iako se taj podatak ne može direktno pretvoriti u stvarni domet rakete. Nova konfiguracija punjenja od čvrstog goriva, razvijena u okviru ovog programa, omogućava smeštanje veće količine goriva u raspoloživu zapreminu i povezuje se sa povećanjem dometa od oko 1,5 puta. Stoga je inženjerski cilj jasno definisan: povećati impuls, brzinu i energiju u završnoj fazi leta, uz istovremeno zadržavanje gabarita klase AMRAAM koji omogućavaju smeštaj u unutrašnji prostor za naoružanje lovačkog aviona. Taj zahtev direktno utiče na dubinu prostora za smeštaj raketa u avionu.

AIM-260 Joint Advanced Tactical Missile (JATM) je američka raketa vazduh-vazduh velikog dometa koju je razvio Lokid Martin sa primarnim ciljem da zameni starije rakete AIM-120 AMRAAM i parira kineskoj raketi dugog dometa PL-15.

Zbog visokog nivoa vojne tajnosti, deo preciznih taktičko-tehničkih podataka još uvek je zvanično poverljiv, ali su dostupne procene i vojni izvori daju sledeće parametre:

Domet: Oko 200 km (pojedini izvori procenjuju maksimalni efektivni domet na čak 250–300 km u optimalnim uslovima lansiranja). Ovo je značajno povećanje u odnosu na AIM-120D čiji je domet oko 160 km.

Brzina: Premašuje 4 Maha (preko 4.900 km/h), sa razvijenim profilom leta koji održava visoku kinetičku energiju u završnoj fazi napada.

Masa i dimenzije: Ukupna masa rakete nije zvanično objavljena, ali su njene gabaritne dimenzije identične raketi AIM-120 AMRAAM (dužina oko 3,66 m, prečnik 178 mm). Traženo je da zadrži iste dimenzije kako bi mogla unutrašnje da se pakuje u spremišta za oružje aviona pete i šeste generacije (F-22, F-35, F-47).

Masa bojeve glave: Procenjuje se na oko 18–20 kg. Koristi fragmentaciono-eksplozivnu bojevu glavu sa optimizovanim usmerenim dejstvom, čime se kompenzuje manja masa u odnosu na domet zahvaljujući izuzetnoj preciznosti pritiska.

NAČIN NAVOĐENjA:



Završna faza: Višemodalni samonavođeni sistem koji kombinuje aktivni radarski tragač (AESA) i pasivni infracrveni/optoelektronski senzor (IIR), što je čini izuzetno otpornom na elektronsko ometanje (EW).

(rt.rs/armyrecognition.com)

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