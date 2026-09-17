"BANATSKA BAJKA" NA ĆIRILICI: Naše nacionalno pismo vidljivije zahvaljujući upornosti Udruženja "Dobrica Erić"

UPOTREBA našeg nacionalnog pisma poslednjih godina postaje sve vidljivija u javnom prostoru, i to zahvaljujući Udruženju za očuvanje ćirilice "Dobrica Erić", koje je ponosno zbog toga, a posebno na nekoliko skorijih značajnih pobeda.

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Tako su u Zrenjaninu Manifestacija "Banatska bajka" i "Zrok festival", "prešli" na ćirilicu. Dejan Matić iz ovog Udruženja kaže da su pregovori potrajali, pisan je i zahtev za pristup informacijama od javnog značaja, pa je posao uspešno obavljen. Međutim, sajtovi Kulturnog centra Zrenjanin i Turističke organizacije koji su organizatori ovih manifestacija i dalje su latinični.

Takođe, Kuća legata Beograd je poslednja ustanova u Beogradu koja je prebacila sajt na ćirilicu, a pregovori o tome trajali su čak par godina. Ovaj legat, inače, i sve ostalo piše na ćirilici.

Dejan Matić ističe izuzetno dobru saradnju sa Kulturnim centrom u Vršcu, gde je direktor ove institucije Davor Stojković odmah nakon razgovora sa predstavnicima udruženja poslovanje "prebacio" na ćirilicu. Kako kaže naš sagovornik Udruženje je dogovorilo i saradnju sa tamošnjim kulturnim centrom pa će biti održane i tribine posvećene značaju ćirilice.

Na srpsko pismo "prešlo" je i nekoliko turističkih organizacija u više gradova u Srbiji. To su: turističke organizacije Valjevo, Jagodina, Požega, Sokobanja i Vršac.

I Centar za kulturu Kladovo ispoštovao je preporuku i sada koristi ćirilicu, a isti slučaj je i sa kulturnim centrima u Gornjem Milanovcu i Velikom Gradištu.

Dejan Matić ističe da je u celoj Srbiji ostalo još tridesetak kulturnih centara i turističkih organizacija koji koriste latinicu.

Od Sokoja do garaža UPORNOST Udruženja "Dobrica Erić" odavno daje konkretne rezultate. Danas su, zahvaljujući njihovom angažmanu, svi zvanični sajtovi škola u Srbiji ispisani ćirilicom, a ćirilični natpisi postaju standard i u drugim oblastima, pa je i Sokoj, organizacija muzičkih autora, počeo da izdaje račune na ćirilici. Sve garaže i table za parkiranje u Beogradu obeležene su ćiriličnim pismom. Elektronske table na auto-putevima takođe prikazuju poruke na ćirilici, a ćirilicom su ispisane i kartice za putarinu...

- Problem je u tome što se na sajtovima mnogih turističkih organizacija nalaze strane zastave i latinica, a nigde nema ćirilice - navodi Matić.

Naš sagovornik napominje da Udruženje neće odustati od svojih aktivnosti, a trenutno se vode pregovori sa Pozorištem mladih u Novom Sadu.

Matić podseća i na skorašnji uspeh kada je nakon višegodišnjih pregovora distributivno preduzeće "Novi Sad-gas" račune počelo da šalje na ćirilici.

Inače, Udruženje je proveru na kom pismu "funkcionišu" institucije u Vojvodini počelo nakon što su završili sa proverom u Beogradu, gde je na mnogim mestima ispravljena nepravda, a upotreba ćirilice usaglašena za zakonskim normama.

Planovi Udruženja za budućnost uključuju nastavak borbe za dosledniju primenu ćirilice, ali i edukaciju građana o njenom značaju.