MORAŠ DA SE SKLONIŠ I PRESEČEŠ: Pre sedmog koncerata „Magla bend“ pred publiku stavio i novi album „Krive Drine“ (FOTO)

POSLE pet velikih koncerata u Plavoj dvorani Sava centra, „Magla bend“ vratio se ove jeseni na mesto koje je već postalo važna tačka njihovog karijernog puta.

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Sinoć je bio šesti koncert, a večeras je usledio je i sedmi susret sa beogradskom publikom u Plavoj dvorani Sava centra.

Kao i tokom prethodnih šest večeri, publika je imala priliku da čuje najveće hitove grupe, pesme uz koje su generacije odrastale i koje su „Maglu“ godinama gradile kao jedan od prepoznatljivih sastava na domaćoj muzičkoj sceni. Ipak, ovaj večerašnju sedmi koncert imao je i posebnu težinu, jer je doneo premijerno predstavljanje novih pesama sa aktuelnog albuma „Krive Drine“.

Novi muzički materijal „Magla benda“ objavljen je upravo sa željom da publici donese nešto novo, ali da istovremeno ostane u prepoznatljivom emotivnom svetu grupe. Pesme „Čuvam je“, „Dogodine“, „Krive Drine“ i ostale kompozicije sa albuma već su dostupne slušaocima, a beogradska publika imala je priliku da ih čuje i uživo, u atmosferi Plave dvorane.

Foto: Novosti

Samo nekoliko sati pre večerašnjeg sedmog koncerta, „Magla bend“ priredio je i veliku promociju novog albuma, okupivši prijatelje i saradnike povodom novog poglavlja u svom muzičkom radu. Tako su se promocija „Krivih Drina“ i koncert iste večeri prirodno spojili u jedan događaj, predstavljanje novih pesama, ali i potvrdu svega što je „Magla“ gradila tokom gotovo dve decenije.

Grupa već 18 godina gradi svoj muzički izraz, a godine rada, različite okolnosti i brojna iskustva ostavili su trag na njihovom putu. Upravo zato posebno mesto u priči o novom albumu ima bonsai, simbol koji prati „Krive Drine“.

Iako raste u ograničenim uslovima i prolazi kroz brojne izazove, bonsai uspeva da se razvija, opstaje i ostane snažan. U njemu članovi „Magle“ prepoznaju paralelu sa sopstvenim trajanjem, sa svim onim što ih je tokom godina oblikovalo, ali ih nije udaljilo od onoga što jesu.

Foto: Novosti

Za frontmena Vladana Savića, međutim, posebnu simboliku oduvek je nosilo i samo ime grupe.

- „Magla“ je osećaj. Ne vidi se jasno, ali se oseća. Kao ljubav, kao dom, kao uspomena kojoj se vraćaš kada zatvoriš oči – rekao je Vladan Savić za „Večernje novosti“.

Upravo taj osećaj provlači se i kroz novi album. „Krive Drine“ govore o ljudima, životu i promenama koje dolaze s vremenom, ali i o svim okolnostima koje nas oblikuju.

Foto: Novosti

- Nove pesme su deo jedne šire priče o trajanju, prilagođavanju i snazi da, bez obzira na sve, ostaneš svoj. Bonsai je simbol svega što je novi album „Magle“ postao, ukorenjenosti, trajanja, emocije, skromnosti, topline i snage da ostaneš svoj čak i kada te život savije.

Foto: Novosti

Među pesmama koje su našle mesto na albumu posebno se izdvajaju naslovna „Krive Drine“, ali i „Neosvojiva“, duet koji je Vladan prvi put zvanično snimio sa reperom Albinom.

Njihova saradnja, međutim, nije došla iznenada. Albino je već dugo deo muzičke priče „Magle“, pisao je pesme za grupu, a sa Ajzijem potpisao i mnoge njihove ranije hitove. Ovoga puta saradnja je dobila novu formu, a „Neosvojiva“ i zanimljiv spot doneli su drugačiju energiju.

U spotu se Vladan pojavljuje u viteškom kostimu teškom čak 50 kilograma, dok sam ima 70 kilograma.

- Sve izgleda fantastično, ali morao sam da podnesem ozbiljnu žrtvu – kaže kroz smeh Vladan, pa dodaje:

- Da nisam u ovako dobroj fizičkoj formi, hvala mom treneru, ne bih tek tako mogao da ponesem ovoliko težak viteški kostim – poručuje frontmen „Magle“.

Albino ovu saradnju vidi kao prirodan nastavak dugogodišnjeg prijateljstva i zajedničkog rada.

- Toliko godina radimo i toliko hitova smo napravili. Samo smo čekali pravu pesmu i pravi trenutak, a ova borba nas dvojice za ljubav jedne žene bila nam je odlična priča da je predstavimo „Maglinoj“ publici - rekao nam je reper.

Posebnu emociju nosi naslovna pesma „Krive Drine“. U njoj je ispričana priča o ljubavi koja postoji, ali više nije dovoljna da dvoje ljudi ostanu zajedno. Od početka jedne velike ljubavi, preko srpske svadbe, do neminovnog kraha, pesma govori o trenutku kada osećanja više ne mogu da nadvladaju surovu svakodnevicu.

Foto: Novosti

- Postoje ljudi koje ne prestaneš da voliš, samo odjednom shvatiš da ih više ne voliš na isti način. Nekad ljubav nije dovoljna da nekom budeš dobar i dovoljan. Čak i kada se volite, nekad nemaš mir, sigurnost i sreću koju oboje zaslužujete.

A kada ljubav više ne može da donese mir, ponekad ostaje samo jedna, najteža odluka, otići.

- Nekad moraš da uradiš nešto najteže, da se skloniš, da presečeš ono što si mislio da ćeš ljubomorno da čuvaš do kraja života. Iako znaš da ti predstoji težak period da ponovo skupljaš deliće sebe, a mislio si da se to nikad više neće desiti. Šta ćeš kad ljubav ne može da popravi bol koju osećaš kad si s nekim zajedno – poručio nam je frontmen „Magle“.

Sve te nove priče „Magla“ je tokom dva septembarska dana, sinoć i večeras podelila sa beogradskom publikom. Nove pesme premijerno su se čule na večerašnjem rasprodatom koncertu 17. septembra u Plavoj dvorani Sava centra, uz najveće hitove koji su obeležili dosadašnji rad grupe.

Posle Beograda, bend očekuje još jedan veliki koncert, 16. oktobra u Zagrebačkoj areni.

Sa „Krivim Drinama“ tako je otvoreno novo poglavlje u karijeri grupe koja već 18 godina traje, menja se i raste, ali ne gubi ono po čemu je publika prepoznaje. Poput bonsaija koji prati ceo album, „Magla“ ostaje čvrsto ukorenjena u svom zvuku, emociji i pričama koje pronalaze put do slušalaca.